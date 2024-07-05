Очередной «контрнаступ» – это большая авантюра, идти на неё нельзя – Мосийчук

Анатолий Лапин.  
05.07.2024 12:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Российская армия готова в ближайшие дни начать наступление на еще один украинский приграничный регион.

Об этом в эфире видеоблога «Политэксперт» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик запрещенного в России неонацистского «Азова» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия готова в ближайшие дни начать наступление на еще один украинский приграничный регион....

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«Вопрос неукомплектованности бригад поднимался гражданином Зеленским только в контексте возможного контрнаступления, которое он пообещал партнерам из Демократической партии США в рамках избирательной кампании президента Соединенных Штатов.

Тут же хочу сказать – это самая большая авантюра, этого делать нельзя. Контрнаступление сейчас невозможно, укомплектованность людьми есть, но в некоторых подразделениях отсутствует даже, грубо говоря, амуниция в необходимом количестве. Особенно, если говорить о подразделениях, которые укомплектованы за счет бывших заключенных», – заявил Мосийчук.

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