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Российская армия готова в ближайшие дни начать наступление на еще один украинский приграничный регион.

Об этом в эфире видеоблога «Политэксперт» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик запрещенного в России неонацистского «Азова» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос неукомплектованности бригад поднимался гражданином Зеленским только в контексте возможного контрнаступления, которое он пообещал партнерам из Демократической партии США в рамках избирательной кампании президента Соединенных Штатов. Тут же хочу сказать – это самая большая авантюра, этого делать нельзя. Контрнаступление сейчас невозможно, укомплектованность людьми есть, но в некоторых подразделениях отсутствует даже, грубо говоря, амуниция в необходимом количестве. Особенно, если говорить о подразделениях, которые укомплектованы за счет бывших заключенных», – заявил Мосийчук.