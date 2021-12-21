Очередной объект культурного наследия Санкт-Петербурга на грани разрушения – жители просят помощи

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В Санкт-Петербурге разрушается памятник культурного наследия – дом советского и российского писателя Юрия Чубакова. На место приглашен губернатор Петербурга Александр Беглов.

Петербуржцы требуют провести ремонтно-восстановительные работы, а также пожаловались в Смольный и полномочному представителя Президента России по Северо-Западу Александру Гуцану.

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Из-за несвоевременной реакции коммунальников, участившихся пожаров в исторических зданиях, проблема сохранения архитектурного культурного наследия Санкт-Петербурга обостряется –обрушены фасады и балконы, обваленные станы и крыши в трещинах стали обыденностью.

Жильцы дома Чубакова рассказали, что здание требует ремонта, так как продолжает рушиться еще больше.

На место пригласили лично губернатора города Александра Беглова, чтобы он отреагировал на требования жителей.

При этом петербуржцы возмущены решением чиновников урезать финансирование по сохранению памятников культурного наследия, что еще больше усугубит ситуацию. Горожане боятся, что Санкт-Петербург лишится исторической уникальности.