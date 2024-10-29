Очередной «план Трампа» по Украине: там создадут демилитаризованные зоны, а саму Украину отдадут на откуп европейцам

Сергей Рыжов.  
29.10.2024 09:37
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Британская The Financial Times публикует «слив», включающий подробности того, что на Западе называют «планом Трампа по Украине» – то есть комплекса предполагаемых мер, которые предпримет на украинском направлении Трамп в случае своей победы на выборах президента США. Как вы наверное, уже догадались, речь идет о заморозке военных действий,

По словам его помощников, Дональд Трамп, в частности, будет действовать с «ошеломительной скоростью», чтобы завершить войны на Украине и на Ближнем Востоке.

Британская The Financial Times публикует «слив», включающий подробности того, что на Западе называют «планом...

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Как сообщает FT, война на Украине может быть прекращена путем создания автономных и демилитаризованных зон по обе стороны границы, но без вступления Украины в НАТО.

Контроль за выполнением соглашения в этой версии будет возложен на европейские войска, а не на силы НАТО или миротворцев ООН.

Советники Трампа указывают, что Штаты не должны нести финансовую нагрузку по поддержанию мира, а Европа должна взять на себя основную ответственность за урегулирование конфликта. Некоторые члены НАТО при этом опасаются, что уменьшение влияния США может стать причиной раскола внутри ЕС и альянса.

Нет единства и среди членов Республиканской партии, однако там многие едины в желании «оставить Украину Европе».

По мнению одного из собеседников FT, который ранее работал в администрации Трампа, чтобы заставить Россию вести переговоры, можно было бы снять с повестки дня членство Украины в НАТО сразу на несколько лет.

По его словам, конфликт будет заморожен, Украина не уступит никаких территорий, Россия при этом не откажется от своих территориальных претензий и переговоры будут с пониманием, того, что, вероятно, «окончательного соглашения не будет, пока Путин не уйдет со сцены».

Что касается того, как заставить российского президента вести переговоры в момент, когда он считает, что он на подъеме, то, по мнению еще одного собеседника издания, Трамп мог бы пригрозить обрушить экономику России.

Соратник Трампа Ричард Греннел, в свою очередь, заверил издание, что бывший президент США знает, как посадить обе стороны за стол переговоров.

«Россияне и украинцы будут следующими», — цитирует издание Гренелла.

Один из советников Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант в отставке Кейт Келлог заявлял, что тот якобы рассматривает новый «мирный план», который должен склонить Россию и Украину к переговорам.

Интересно, что идея насчет демилитаризованных зон всплывает уже во второй раз за последнее время. Впервые ее высказал еще 12 сентября кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс. Заявивший, что план Трампа по завершению войны на Украине может предусматривать создание «демилитаризованной зоны» на охваченных боевыми действиями территориях, причем официальный Киев должен будет отказаться от вступления в НАТО.

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