Очередной русофобский скандал вокруг Израиля: Украина и США осудили договор с министерством культуры России

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В Израиле раздувается очередной русофобский скандал с подачи местной проукраинской русскоязычной прессы, а также посольств Украины и США.

Дело в соглашении, подписанном в Москве между министром культуры России Ольгой Любимовой и послом Израиля в Российской Федерации Александром Бен-Цви о сотрудничестве в сфере кинематографа. Соглашение призвано «позволить сторонам обмениваться опытом и создавать совместные проекты в области кино», а также привлечет «дополнительные средства в киноиндустрию как России, так и Израиля», говорится в сообщении российского министерства.

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«Я убежден, что у нас будет много совместных фильмов. Продюсеры заинтересованы в сотрудничестве. Израильские фильмы очень сильные и сняты на высоком уровне. Российская общественность сможет их оценить», – сказал израильский посол при подписании документа.

Отмечается, что соглашение готовилось к подписанию с 2009 года.

Первым подняла скандал израильская русскоязычная газета «Вести», созданная в начале 90-х Эдуардом Кузнецовым, который был приговорён советским судом к высшей мере наказания за подготовку к угону пассажирского лайнера и обменян впоследствии на советских разведчиков.

Газета «Вести» сообщила, что министерство культуры России и его руководительница находятся под санкциями в западных странах: Ольга Любимова внесена в санкционные списки США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии, возглавляемое ею ведомство попало под санкции Канады как «организация причастная к попыткам Кремля “русифицировать” культуру Украины».

Также «Вести» – газета с откровенно проукраинской позицией, как и значительная часть израильских СМИ, напомнила о недавнем скандале с отменой гастролей в Израиле московского театра «Ленком». В вину театру вменяется то, что в пресс-релизе участники травли названы «Иванами, не помнящими родства».

«Вести» также напоминают об аресте в Москве театрального режиссёра, еврейки Евгении Беркович, которой, вместе с драматургом Натальей Петрийчук предъявлено обвинение в оправдании терроризма. Их совместный спектакль «Финист ясный сокол» основан на допросах российских женщин, вышедших замуж за боевиков запрещённого в России «Исламского государства» и уехавших с ними в Сирию.

Следом своим заявлением разразилось посольство Украины в Израиле, обвинившее Иерусалим в «сотрудничестве с агрессором» и «распространении российской пропаганды».

«Мы больше не знаем, как это комментировать», — говорится в заявлении посольства Украины. «В тот самый день, когда российская ракета ударила по многолюдному рынку в районе Донбасса в Украине, в очередной раз убив и ранив десятки невинных мирных жителей, правительство Израиля подписало соглашение о сотрудничестве в области кино с российскими пропагандистами», — сообщает посольство.

Уже доказано, что удар по оживлённому рынку в городе Константиновка на Донбассе, в результате чего погибли по меньшей мере 17 человек и ещё десятки получили ранения, был нанесён с украинской стороны. Подавляющая часть жителей города настроена пророссийски и голосовала на референдуме 2014 года за создание ДНР.

«Израиль сотрудничает с этой безжалостной страной, хорошо известной своими усилиями в сфере кинематографа, направленными на распространение военной пропаганды. В то время как международное сообщество изолирует Россию, чтобы продемонстрировать, что ее действия неприемлемы для цивилизованного общества, похоже, что Израиль предлагает агрессивной федерации дополнительные платформы для распространения своих токсичных идей», – говорится в заявлении посольства Украины в Израиле.

Вслед за украинским посольством в Израиле своё заявление сделал и Госдепартамент США, обвинивший Россию – ни много ни мало – в антисемитской пропаганде на территории Украины.

«Министерство культуры России финансирует антисемитскую пропаганду в Украине и других странах. Мы не поощряем официальное сотрудничество между другими странами и Россией, особенно с россиянами, которые попали под санкции, как министр культуры», — заявил представитель Госдепартамента в ответ на запрос по этому поводу.

«Россия не является надежным союзником или партнером. Как мир уже неоднократно видел, Кремль создает и распространяет дезинформацию в попытке запутать людей и манипулировать ими относительно реальных действий России против Украины и других стран, которые направлены на дестабилизацию и ослабление суверенных государств», — цитирует заявление Госдепа США портал Times of Israel.

Наконец, по старой доброй израильской традиции, последовало заявление деятелей израильской киноиндустрии, назвавшей российско-израильский договор «позорным».

«Это соглашение аморально, мы не будем сотрудничать с диктаторским режимом», – заявили они в открытом письме, инициированном писателем и сценаристом Иланом Шейнфельдом.

Текст открытого письма подписали известные деятели искусства: режиссер Эран Колирин (“Визит оркестра”, “На лечении”), режиссер Гай Натив (лауреат премии “Оскар” за киноленту “Кожа”, режиссер фильма “Голда”), председатель Форума работников кино и телевидения в Израиле Лиор Элефант, документалист Рони Абулафия, режиссер кино и телевидения Ори Барабаш, сценарист Бени Барабаш, сценарист Ронит Вайс-Беркович и другие. На момент публикации под открытым письмом подписались свыше 50 деятелей израильской киноиндустрии.

Как отмечает в своей публикации руководитель американского бюро Times of Israel Яков Магид, администрация Джо Байдена уже давно подталкивает Израиль подчиниться более агрессивной позиции западного мира в отношении России в ответ на “вторжение” последней на Украину, но Иерусалим сопротивляется, не желая портить свои отношения с Москвой, одобрение которой ему необходимо для предотвращения усиления Ирана в Сирии.

Отношения Нетаньяху, выступающего за сильную внешнюю политику Израиля, с администрациями Демпартии США традиционно напряжены, несмотря на то, что демократов поддерживает большинство американских евреев. В последнее время объектом критики администрации Байдена является инициированная правительством Нетаньяху судебная реформа, подрывающая полномочия Верховного суда отменить любое решение демократически избранного Кнессета и правительства по своей прихоти (это называется «принципом разумности»).

В течение семи месяцев Байден воздерживался от визитов в Израиль. Подобное поведение подталкивает Нетаньяху к усилению контактов с лидерами других стран, стремящихся, как и он, к независимой внешней политике, таких как Владимир Путин и Виктор Орбан.