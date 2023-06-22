Очередной русофобский телевизионный скандал пытаются замять в Болгарии

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Антироссийская пропаганда активно навязывается жителям Болгарии властями, что вызывает протесты среди различных слоев населения страны. Запрет на вещание большинства российских каналов всколыхнул всю местную общественность, еще в начале февраля нынешнего года. Под запретом оказались – Первый канал и НТВ, ранее прекратили вещание «Россия-1», «Россия-24» и ряд других каналов.

Тогда власти сослались на некий Регламент Совета Евросоюза. На экранах телевизоров появилась надпись: «показ телевизионной программы остановлен на основании действующего Регламента Совета Европейского союза». Но и без этого было очевидно, что антироссийская цензура введена по указке из Брюсселя. Многочисленные протестные акции и массовые демонстрации не возымели действия. Большинство болгар поступило просто, они продолжили смотреть российское телевидение, только, через интернет.

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Пользуясь своей безнаказностью, болгарские политиканы правого толка, следуя указкам из Вашингтона, устроили новую провокацию. Болгар вынудили слушать новости на… украинском языке!

На этот раз терпение людей закончилось. Своё возмущение стали высказывать даже те, кто придерживался проевропейских взглядов. В местных верхах поняли, что перегнули палку. Искать оправдания, на этот раз, поручили главе национального телевидения Эмилю Кошлукову (на фото).

Желая сбить возникшее напряжение и массовое недовольство зрителей, шеф БНТ (болгарское национальное телевидение) Кошлуков анонсировал выход новостных программ и на русском языке. Дословно, его пояснения звучали следующим образом:

«БНТ выпускает новости на турецком, украинском и английском (кроме болгарского – авт.). Мы собираемся выпустить новости на сербском, английском и румынском языках. БНТ – общественное телевидение, мы освещаем все точки зрения, у нас нет политической предвзятости, и мы предоставляем слово всем участникам общественной жизни. Позиции за и против России, Украины, войны, гендерной идеологии, а также все другие резкие разграничения общественного мнения будут и дальше находить место в нашем эфире. Мы освещаем новости, мы не делаем их. И да, у нас также будут новости на русском языке. Сообщество русскоязычных зрителей в Болгарии велико, им нужно знать, что происходит в нашей стране».

Конечно, этот робкий «шаг назад» не следует воспринимать как глобальное отступление. Пропаганда русофобии в стране, как и по всей Европе, нарастает. Однако оказалось, что болгарское общество ещё не готово принять насаждаемые антироссийские лозунги и взгляды. Марионетки Запада во властных структурах и СМИ ещё вынуждены считаться с общественным мнением. Война на идеологическом фронте, как и на полях реальных боевых действий, имеет внятную тенденцию к обострению.