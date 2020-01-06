Очередной русский театр возглавил либерало-бандеровец

06.01.2020, Москва, Александр Ростовцев

26 декабря минувшего года умерла Галина Волчек, почти 50 лет стоявшая у руля одного из самых популярных театров страны «Современник». С безвременным уходом худрука, ребром встал вопрос: кто вместо Волчек возглавит театр?

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Ходили слухи, что наиболее вероятным преемником станет известный и весьма уважаемый актёр-современец Сергей Гармаш, однако суровая повседневность ввела свои коррективы. Вместо народного артиста России Гармаша, устраивавшего как театр, так и поклонников, на девятый день после кончины Волчек, с неприличной поспешностью, худруком «Современника» был назначен «варяг» Виктор Рыжаков, до этого шуровавший в театральном Центре имени Мейерхольда (ЦИМ).

Назначение согласовано с департаментом культуры московской мэрии.

Несмотря на дымовую завесу, выпущенную в СМИ о том, каким желательным и замечательным стало вливание «свежей крови» в лице Рыжакова в осиротевший «Современник», как скрупулёзно станет он придерживаться традиций театра, каких новых высот достигнет, неожиданное назначение чужака из ЦИМ повергло в шок театральное сообщество.

В «Современнике» пока что воздерживаются от комментариев, однако ни для кого не секрет, что таланты Волчек и Рыжакова, мягко говоря, не равнозначны, и рулил своим ЦИМ новый назначенец с весьма переменным успехом.

Кроме того, сей деятель входит в круг запомоенных деятелей культурки, вроде скандальных режиссёров-провокаторов Серебренникова, Райкина, Богомолова, нецелевыми расходами бюджетных средств которых интересуется прокуратура, а «творчество» маркировано откровенной похабенью. Что касается гражданской позиции креаклов, то её можно твёрдо охарактеризовать, как поливание жёлто-коричневой субстанцией истории страны и её народа за государственный счёт.

Что касается личности Рыжакова, то было не так обидно, если бы сей служитель Мельпомены относился исключительно к разряду театральных провокаторов и порнографов. В 2015 году, Рыжаков поставил на подмостках ЦИМ часовой спектакль «Саша, вынеси мусор» по пьесе киевской драматургессы Натальи Ворожбит.

Что такое эта Ворожбит? Жиночку со всей ответственностью можно назвать упоротой бандеровкой. Прошла закалку в дерьме и угаре «Евромайдана», ярая поклонница «Правого сектора», неоднократно бывала в зоне боевых действий в Донбассе. Написала сценарий нашумевшей пропагандистской киноагитки «Киборги».

Сюжет пьесы «Саша, вынеси мусор» крутится вокруг «склеившего тапки» от сердечного приступа полковника ВСУ. Его ополоумевшие жена и падчерица шарахаются по квартире, накрывают на стол, заламывают руки в тоске и призывают папаню восстать из гроба.

А в это время «Россия пошла войной на Украину», и в стране объявлена шестая волна мобилизации всех взрослых мужиков, включая упокойников.

В конце концов «полкан» внимает не столько гласу родственников, сколько чувству долга, и в финальной сцене толкает пафосную речугу (приводим дословно): «Девушки, мне нужно вернуться, идёт война. Я должен. Умершие от разрыва сердца взрослые блистательные мужики, мы хотим вернуться в Украину для того, чтобы помогать стране в борьбе за свободу».

Хэрой готов воскреснуть ради великого дела, однако жиночки не желают ещё раз потерять вновь обретённого папаню, и хотят занять его повседневными домашними делами, начиная с выноса мусора.

Под занавес исполняется песня Scorpions «Wind of Change» с видеорядом разрушения Берлинской стены, за которой вырастают новые и новые стены…

Рукопожометр зашкаливает, зрителей – как из душа окатило, неполживость торжествует.

Занятые в спектакле актёры много жрут и разговаривают, причём, стулья зрительного зала стоят вплотную к сцене, так, что зрители не только ощущают мощные запахи еды, но и видят стол с нарезанной на газете селёдкой, горкой квашеной капусты, варёной картохи и скворчащего на сковородке сала.

На выходе, зрителей, давящихся слюной, подобно собакам Павлова, поджидает приятное продолжение спектакля – накрытые столы с тарелками сала и лука с черняшкой, сопровождаемые предложением откушать.

Такая вот бесхитростная манипуляция. Овеянные кухонными ароматами, а затем, заморившие червячка зрители, как правило, не способны оценить подтекст спектакля и склонны благодушествовать в оценках перформанса, где их сначала соблазнили едой, а затем накормили «добрые украинские люди».

Характерно, что на всевозможных околотеатральных форумах спектакль «Саша, вынеси мусор» коллективом гламурных кис и хипстеров в оптимистичных тонах расценивается как «антивоенный, одинаково далёкий как от украинских националистов, так и от российских патриотов».

Говорят даже, будто Ворожбит «имеет право на подобное самовыражение, как активный участник Евромайдана и АТО». Во Львове – возможно. Но почему в Москве?

Впрочем, в ЦИМ Рыжаков не один такой уникальный бандеролюб. В постановке этой майданной перхоти ему помогал небезызвестный драматург Иван Вырыпаев, кумир любителей артхаусных и авангардных театральных постановок, требующий из Польши «освобождения от ига правящей власти» и «изменения ценностной парадигмы этой страны».

Правой рукой и соратницей Рыжакова в ЦИМ являлась арт-директор Елена Ковальская, на голубом глазу заявившая: «Я слышу в этом тексте, что настало время и даже мёртвые встали на Украине защитить свою землю. От кого защитить? От Москвы. И мы в Москве эту пьесу играем. Это правильно».

Для более полного раскрытия рукопожатности Рыжакова, приведём интересное заявление корифея в эфире его любимой «Радио Свобода»:

«Мы оставляем сегодняшнему поколению все наши вопросы и ожидания, которые были в конце 80-х – начале 90-х, и это ощущение ухваченного счастья. Тогда было что-то невероятное, у нас было единое счастье на европейский и на наш мир, это была совершенно другая оттепель, как будто что-то в природе соединило нас всех вместе, мы были на одной волне. Я помню, как мы шли в колонне с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, Егором Тимуровичем Гайдаром. Я служил в Театре юного зрителя, мы выходили с Камой Мироновичем Гинкасом, с Яновской, с артистами после репетиций, вливались в эту колонну, шли по Тверской…».

Или вот, откровение в «Афише», с тоской по «Болоту» образца 2012 года:

«Вспоминаю кольцо белоленточников, это было мощное противостояние злу. Не хватило духу, не хватило опыта…».

Зато опыта и духа хватает ходить и требовать от «кровавого режима» денег на постановки всяческой дряни. К слову, пьеса Ворожбит шла не только на подмостках московского ЦИМ, но и в театрах Питера, Иваново, Кемерово и многих других, а также в Белорусском государственном молодёжном театре.

Несмотря на зашквар, Рыжаков частенько светился на федеральных каналах РТР и Культура.

Не удивительно, что в ответ на новое назначение в «Современнике» радостно ахеджакнула одна известная театрально-киношная политическая сумасшедшая, назвавшая Рыжакова «порядочным человеком».

В общем, бандеролюбие Рыжакова – это не просто разовый перформанс с целью шокировать почтеннейшую публику писаньем против ветра. Можно быть уверенными, что «Современник» станет филиалом ЦИМ, где к сотрудничеству будут активно привлекать Ворожбит и прочую сволочь.

Кстати, бывшая правая рука Рыжакова, Ковальская, возглавит ЦИМ после ухода шефа. Демшиза расползается, как раковая опухоль, и ей создаются условия наибольшего благоприятствования.

Остаётся только добавить, что пьеса «Саша, вынеси мусор» получила российскую театральную премию «Золотая маска» в 2016 году, и, значит, что кураторство либердой российской культуры – это системный фактор.