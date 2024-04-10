Очередной сбежавший из России в Сербию релокант оскорбил достоинство сербов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Убежавший из России в Сербию после начала СВО стендап-комик и юрист в области авторского права и товарных знаков Виктор Горский-Мочалов в ходе своего выступления в Белграде умудрился отказать сербскому гению Николе Тесле в праве быть сербом.

Тем самым релокант встал на позицию Хорватии, пытающуюся отобрать у Сербии её знаменитого соплеменника, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Сербия очень гостеприимная страна. Знаете, кто недавно получил сербский паспорт? Стив Возняк, сооснователь Apple. Наверное, это было непросто…. Но у меня есть предположение, что походу скоро на купюре в 100 динаров сербских вместо Никола Теслы будет Стив Возняк, потому что Сербия каждые сто лет выбирает очередного технологического мирового гения, который не имеет никакого отношения к Сербии. И принимает его в сербы. Скоро это будет главное признание для всех мировых технологических гениев», – паясничал со сцены Горский-Мочалов.

После чего смехач рассказал, что гражданство Сербии получил актер Ральф Файнс, сыгравший в «Гарри Поттере» лорда Волдеморта (видимо, никаких иных ролей этого артиста, например в «Списке Шиндлера», юноша не видел). И якобы после этого у него самого появилась мотивация приобрести сербский паспорт, однако она исчезла, после того, как он вспомнил, что у него не было энтузиазма, когда он оказался согражданином «Обеликса» (Жерара Депардье) и Стивена Сигала (получивших российские паспорта).

После чего начались жалобы, что ему, как и прочим российским релокантам-предателям не дают сербский паспорт. При этом далее Горский-Мочалов выдал спич, который четко показывает, почему таким как он гражданство Сербии не светит:

«Я часто слышу: «О, вы все так хотите сербское гражданство! Вы вообще подумали, что когда начнётся война с Косово вас всех призовут! А то мы не знаем, как сбегать от мобилизации!».

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Сербия в последнее время стала анулировать ВНЖ и закрывать въезд в страну тем российским релокантам, что активно принимают участие в акциях прозападной сербофобской оппозиции и отметились антироссийскими высказываниями.

Напомним, Никола Тесла родился в селе Смилян в окрестностях Госпича на территории Австро-Венгрии – сейчас эти земли принадлежат Хорватии. Но родители его – Милутин Тесла и Джука (в девичестве Мандич) были сербами, причем отец – православным священником, а мать – дочерью православного священника.

Родовой дом семьи Тесла в Смиляне и церковь, где служил отец будущего ученого

При этом Тесла никогда не жил на территории государства с названием «Хорватия», а как ученый и изобретатель состоялся в США, поэтому его до сей поры было принято называть американцем сербского происхождения.

Несколько лет назад Хорватия начала кампанию за то, чтобы присвоить себе ученого с мировым именем только на основании места его рождения.