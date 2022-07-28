Очередной штраф и мания преследования – скандальную редакторшу Первого канала никак не угомонят

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Мещанский райсуд Москвы оштрафовал сегодня на 50 тыс. руб. устроившую в марте «антивоенный» демарш в новостной студии Первого канала Марину Овсянникову.

Протокол составлен из-за высказываний Овсянниковой о спецоперации России на Украине у Басманного суда Москвы. Сама Овсянникова не отрицала содеянного.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Ваши обвинения абсолютно абсурдны. Это все равно, что вы сейчас будете меня обвинять в поджоге Каспийского моря или в распространении оспы обезьян. Я считаю, что этот судебный процесс полностью сфабрикован и организован с целью запугивания меня и всех людей, которые не согласны с этой войной в России», — сказала она в суде.

За что ей, вероятно, светит новое дело.

После «антивоенного» демарша в прямом эфире Первого канала в марте Овсянникова была всего лишь оштрафована на 30 тыс руб. за хулиганство. Этот штраф она до сих пор не оплатила из принципиальных соображений.

Она пожаловалась журналистам после суда, что за ней повсюду следят «шесть здоровых мужиков в трех серых машинах». Однако Овсянниковой «в метро удалось оторваться от слежки, и наблюдение было снято».

Сейчас экс-редакторша судится в Москве с мужем за опеку над детьми. Те, как и мать предательницы, от нее отреклись. Однако Овсянникова считает, что муж решил «вонзить ей кинжал в спину» под воздействием главного редактора RT Маргариты Симоньян.