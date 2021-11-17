Очередной скандал в КПРФ: руководитель партии в Приморье обвинён в разврате

Первый секретарь Владивостокского отделения КПРФ – депутат регионального собрания Артем Самсонов был задержан прошлой ночью по подозрению в растлении несовершеннолетнего.

Три года назад он показал 11-летнему мальчику фаллоимитатор и объяснил, как им пользоваться. Сейчас в рамках расследования 14-летний подросток был опрошен. В случае, если вина коммуниста будет доказана, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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Самсонов был задержан, когда направлялся в автомобиле в аэропорт. Он был в пляжных тапочках. Полиция доставила задержанного в его квартиру и провела обыск, в ходе которого обнаружила и изъяла фаллоимитатор.

Перед дверью толпились сторонники коммуниста во главе с его женой. Она скандалила из-за того, что ее не допускают в квартиру.

Сам Самсонок успел заявить журналистом, что дело против него «надуманно» и связано с тем, что он обращался в Следственный комитет по поводу фальсификации выборов в Госдуму в Приморье. После задержания он объявил голодовку в знак протеста.

Пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко отказался комментировать задержание Самсонов.

«Ждём от КПРФ кампании в защиту новой «жертвы режима» по аналогии с Рашкиным», – иронизирует в своем телеграм-канале депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн, напоминая, о деле другого коммуниста, который был задержан недавно в лесу под Саратовом с тушей лося, убитого браконьерским образом.

Политолог из Владивостока Валерия Федоренко находит странным, что дело возбудили спустя три года после инцидента.

«Коммунистическая партия во Владивостоке и Приморском крае очень сильна (они выиграли все округа на прошедших в сентябре выборах в законодательное собрание). Очень убедительны аргументы в партии о том, что это политический заказ. Они все выиграли – им прилетела ответка. Они обращаются в суды, они показали себя как неручная оппозиция, вот вам и лось с Рашкиным, и резиновый член с Самсоновым», – сказала Федоренко в эфире youtube-канала «Дальний Восток LIVE».

Она считает, что Самсонов готовился баллотироваться на пост губернатора Приморья и имел все шансы показать хороший результат. На прошедших выборах его кандидатуру рекомендовало «умное голосование» (УГ) блогера-уголовника Алексея Навального. Дальнейшее развитие событий, по мнению эксперта, зависит от позиции КПРФ.

«Если высокорейтингового популярного члена партии, КПРФ будет защищать, это пойдет ей в плюс. Если поступит, как ЛДПР с господином Фургалом, другой вопрос. В плюс пойдут политическая борьба и громкие заявления о том, что это политический заказ. Все верят, что это политический заказ», – сказала Федоренко.

Однако дело Самсоненко возникло не на пустом месте. Коммуниста сопровождали сексуальные скандалы. Ранее он задерживался полицией за фотографирование на общественном пляже в вызывающих стрингах в компании единомышленников. На мужчин пожаловались родители детей, отдыхавших на том же пляже.

В общественном доступе есть фотографии, на которых Самсоненко целуется с другим мужчиной, позирует все с тем же фаллоимитатором, валяется голым на пляже и держит на коленях полуобнаженных женщин.

«КПРФ к сегодняшнему дню страдает крайней неразборчивостью в связях и печальным состоянием «человеческого материала» в собственных рядах. Один только мезальянс с «навальнистами» чего стоил коммунистам. Ведь есть же в их рядах вполне себе грамотные специалисты, но последнее время всё чаще попадаются такие пройдохи, маргиналы, авантюристы и просто негодяи, что оторопь берёт. Товарищ Зюганов, вы бы дали приказ на чистку рядов», – написал политолог Алексей Мухин.

Профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев возлагает ответственность за происходящее в КПРФ на ее лидера.

«Не могу промолчать по поводу того, что делается в КПРФ. Это же полное днище. И при этом цепляющийся за власть, полностью потерявший связь с реальностью лидер КПРФ. У него партия превратилась в дно, месяца не проходит без скандала. Посмотрите на степень морально-политического разжижения КПРФ. Я не призываю запрещать. Зачем? Оно само сгниет, уже догнивает. Оно уже догнивает. Через 5 лет у нас не будет КПРФ. Геннадий Андреевич, у вас не партия, а полуразложившаяся жижа. И вы во главе этой жижи. Найдите в себе силы, уйдите. Иначе никакого коммунистического движения через пять лет не будет, и виноваты будете лично вы как цепляющийся за власть, полностью потерявший связь с реальностью политикан, для которого самое главное – сохранить возможность манипулирования кланами», – сказал Евстафьев в эфире youtube-канала «Соловьев LIVE».