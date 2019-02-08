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08.02.2019, Луганск
 
Война, Донбасс, Украина
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Очередной украинский военнослужащий перешёл на сторону республик

Военнослужащий одной из украинских частей, находящейся в зоне «ООС», покинул расположение и перешёл на сторону ЛНР.

Об этом сегодня на брифинге сообщил и.о. начальника управления оборонного ведомства ЛНР полковник Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что в рядах ВСУ становится всё больше людей, осознавших преступный характер службы в рядах украинской армии.

«На минувшей неделе военнослужащий одной из воинских частей вооруженных сил Украины, находящейся в зоне ответственности Народной милиции, покинул место несения службы и изъявил желание вступить в ряды Народной милиции ЛНР. Из соображений безопасности за родственников, оставшихся на временно подконтрольной ВСУ территории, мы не можем обнародовать его персональные данные», – рассказал представитель оборонного ведомства.

Он также добавил, что в переданной информации молодой человек рассказал, что совсем недолго проходил службу в зоне «операции объединённых сил» и не принимал участия в боевых действиях против республики.

Кроме того, военнослужащий сообщил о жестоком обращении командиров с личным составом, регулярных задержках выплат денежного довольствия и низком уровне обеспечения всеми видами довольствия.

«Данный случай не является единичным, периодически военнослужащие вооруженных сил Украины совершают подобные поступки. Призываем всех украинских военнослужащих обратиться к нам, сохранив себе жизнь, и вернуться домой целыми и невредимыми», – заявил Филипоненко.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, на сторону ДНР перешел сотрудник СБУ.

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