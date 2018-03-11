11.03.2018

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Очередную смерть ВСУшника в результате разборок с командиром руководство списало на суицид

Командование киевских силовиков продолжает скрывать масштабы и истинные причины небоевых потерь в рядах ВСУ в зоне так называемой “АТО”.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель НМ ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что представители оборонного ведомства республики продолжают фиксировать снижение уровня морально-психологического состояния военнослужащих силовых структур Украины в зоне так называемой “АТО” и связанный с этим рост количества небоевых потерь.

«Так, в Северодонецке произошло очередное «самоубийство» военнослужащего национальной гвардии Украины. Об этом сообщают сослуживцы погибшего в социальных сетях», – рассказал Марочко.

«По официальным данным, 24-летний молодой человек повесился 9 марта в подсобном помещении места дислокации подразделения. По имеющейся информации, накануне у военнослужащего возник серьёзный конфликт с командиром подразделения», – добавил подполковник.

Судебная медицинская экспертиза тела погибшего не проводилась, хотя для этого были все основания.

«По словам родственников, на теле солдата были обнаружены синяки и ссадины, указывающие на борьбу. Семья считает, что молодого человека убили», – заметил представитель НМ ЛНР.

Он добавил, что это далеко не первый случай.

«В феврале текущего года при загадочных обстоятельствах погиб другой 22-летний солдат национальной гвардии Украины», – уточнил официальный представитель Народной милиции.

«Кроме того, 10 марта при проведении патрулирования местности в районе населённого пункта Мироновский военнослужащий 54-й бригады ВСУ рядовой Казацкий вышел на минное поле, которое не было обозначено на карте. В результате подрыва на мине военнослужащий скончался на месте», – рассказал подполковник.

Заметим, что все данные факты тщательно скрываются командованием от вышестоящего руководства.

Напомним, ранее корреспондент «ПолитНавигатора» сообщал, что небоевые потери ВСУ в зоне так называемой АТО с начала 2018 года составили не менее 50 военнослужащих.