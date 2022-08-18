Очередные чудеса «сволонтёрства». «Народные деньги» на «байрактары» ушли на фейковый «спутник-шпион»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

22 июня сего года шоумен-комик и нардеп партии «Голос» по совместительству Сергей Притула объявил о сборе денег на «народный байрактар», с целью закупки культового в рядах рагулей турецкого беспилотника. Заявленная цель – собрать в фонд $15 млн за короткий срок.

С учётом того, что цена БПЛА Batraktar TB2 составляет $2,5 млн за единицу, фонду Притулы хватило бы средств на покупку шести турецких ударных беспилотников, выпускаемых на семейном предприятии Эрдогана.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Где-то через месяц Притула отчитался, что «спильнота» и бизнес-структуры Украины отслюнявили на проект ни много, ни мало 600 млн гривен, чего хватило бы (ориентировочно) на закупку более чем шести «байрактаров».

Скептики и злые языки с самого начала заподозрили неладное, предрекая собранным деньгам расползание по карманам Притулы и других примкнувших к «проекту» заинтересованных лиц.

Примерно месяц назад, когда собранные шоуменом деньги так и не превратились в нечто материальное, по порталам и пабликам, включая охранительские, начали пробегать негодующие шепотки, что собранные на «народные байрактары» деньги Притула ожидаемо присвоил, «спильнота» разочарована, а хлопцы на фронте снова оказались у разбитого корыта на радость клятым москалям.

Прошёл ещё месяц, и, наконец, всё прогрессивное человечество узнало, что Притула, оказывается, денег не разворовывал, а провернул умопомрачительную сделку, обещающую ВСУ неслыханное усиление боевого потенциала.

«Бавовни буде багато!», – похвастался комик известной среди «политических украинцев» прибауткой, что, мол, «скоро будет много палёной «ваты».

В видеоролике, выложенным Притулой на YouTube, с огромным пафосом говорится, что никаких денег на «байрактары» фонду платить не пришлось. Мол, турецкое предприятие «Baykar», сочувствующее Украине, из благородных побуждений и совершенно бесплатно решило передать три беспилотника для ВСУ, а умница шоумен сотоварищи, немного посовещавшись, на собранные деньги купили – внимание! – спутник-шпион для ВСУ.

«Мы пообещали вам распорядиться этими средствами так, чтобы они принесли возможно большую пользу украинскому войску и возможно больший ущерб нашим врагам», – тожественно объявил Притула.

«Украинцы, вы космос! Мы купили спутник!», – звенящим от радости голосом оповестил общественность политик и шоумен.

Спутник “Ледяной глаз”

По словам махинатора, покупке «супутныка» предшествовали переговоры представителей фонда с высокопоставленными военными из Минобороны Украины, включая главу ГУР Кирилла Буданова.

Самая большая «подяка» прилетела в адрес некого Макса Полякова, украино-американского предпринимателя в сфере космических технологий и телекоммуникаций, родом из Запорожья, якобы способствовавшего в приобретении «супутныка».

По словам Притулы, «супутнык» не просто какой-то там непонятный объект мутного назначения, а некое продвинутое устройство, имеющее доступ к базе снимков поверхности Земли с орбиты группировкой финских метеорологических нано-сателлитов ICEYE.

В общем, шах и мат, «вата», ховайся в жито – ВСУ теперь имеет свой всевидящий глаз в космосе!

Нам, как всегда, найдётся что сказать по этому поводу.

Надо полагать, артель «Притула & Фонд» собранные средства на «народный байрактар» и в самом деле разворовала, а «покупка супутныка» – это просто хитрый финт ушами для введения в заблуждение доверчивых «громадян».

Почему мы так считаем?

Судите сами. В обращении комик и шоумен ни разу не упомянул, где, когда и у кого куплен спутник, если не считать толстый намёк на «своего человека в США». Ни полслова не сказано о ТТХ «супутныка» и о времени его запуска на орбиту с прочими подробностями.

Есть мнение, что в «распиле» денег на «байрактары» для ВСУ приняло участие и высшее командование ВСУ, включая ГУР, хорошо известные своей неизлечимой клептоманией и тягой к коррупции.

Притула в видеоролике проговорился, что его фонд оплатил доступ к базе космических снимков ICEYE в течение года.

Схема махинации рисуется следующим образом: деньги разворовали и поделили между всеми участниками аферы, но мелочёвку оставили, зарядив финнам и полякам, которые участвуют в проекте, за фоточки.

Самое подозрительное в этой «сделке» то, что американцы передают ВСУ разведывательные спутниковые снимки абсолютно бесплатно, тогда как Притула сообщает о покупке снимков из базы «Проект ICEYE» за неназванную сумму и подаёт это событие как неслыханную помощь украинским военным.

Таким образом, все поступающие из базы «Ледяного глаза» снимки земной поверхности, можно будет на голубом глазу объявлять «результатом работы украинского супутныка-шпигуна». Профит!

Что такое этот самый «Проект ICEYE»?

Это стартап 2014 года радиотехнологического факультета финского университета Aalto, которому удалось привлечь деньги инвесторов в размере $13 млн.

Цель проекта – радиолокационное картографирование Земли для отслеживания дрейфа льдов в Северном Ледовитом океане.

Известно, что одним из спонсоров проекта выступил Пентагон, обожающий курировать и использовать в своих целях подобные начинания, свидетельством чему являются болтающиеся на околоземной орбите группировки наноспутников Starlink и Capella.

Известно, что «Проект ICEYE» открыл офисы в Польше, США и Великобритании и всецело посвятил себя разработке и строительству малоразмерных спутников массой менее 100 кг.

Из интересных особенностей.

Учитывая относительно невысокую стоимость наноспутников и ограниченный бюджет проекта, разработчики ICEYE используют в своих изделиях исключительно коммерческие компоненты, что сильно удешевляет их производство, но и резко повышает риск отказа аппаратуры на орбите.

По имеющейся информации, спутники группировки «Ледяной глаз» проводят радиолокационную съёмку земной поверхности с разрешением 1 метр, даже в темноте и в непогоду, с высоты 570 км.

В качестве доказательства общественности были предоставлены орбитальные снимки судов, стоявших в нигерийском порту Харкорт. Об их информативности можно судить, сравнивая снимки «Ледяного глаза» со снимком, сделанным разведывательным спутником Sentinel-2.

Как можно понять из сравнительных образцов, чёткость радиолокационных снимков и в самом деле хорошая, однако не очень ясно, как будут выглядеть снимки «Ледяного глаза» с орбиты российской военной техники, замаскированной в т.ч. и с учётом ведения радиолокационной разведки противником.

Сравнительные снимки одних и тех же локаций от Seninel-2 в оптическом диапазоне и ICEYE – в радиолокационном

Особенно если вспомнить, что на спутниках, размером с чемодан, установлены коммерческие, а не военные, модули.

В общем, мы не устаём удивляться изворотливости украинских воришек и коррупционеров и более чем уверены, что снимки из базы «Ледяного глаза» ВСУ не помогут. Сколько денег ни собирай со «спильноты» на «народный байрактар» или «народный F16» – результат один: будет много горелого «укропа» при фантастическом обогащении правящих укрорейхом жуликов. И не говорите, что вас не предупреждали.

Шоумен и “байрактар” – формула “пэрэмоги”