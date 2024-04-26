Очеретинский прорыв расширяется. «Абрамсы» отступают

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Российские войска, вклинившиеся в оборону ВСУ в районе Очеретино, продолжают расширять прорыв.

Военные аналитики отмечают, что украинским формированиям теперь придется отходить из новых населенных пунктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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«Вчера вечером наши войска продолжали обеспечивать фланги Очеретинского прорыва. Основная задача здесь очистить район Бердычей-Семеновки и Новокалиново-Керамик. В первом случае был нанесен удар от Новобахмутовки на юг, взяты новые позиции и было отмечено отступление окончательное частей противника из района уже западнее Бердычей, которым очевидно кроме окружения и разгрома уже ничего не светило. Думаю, сегодня этот карман будет зачищен», – подводит итоги вчерашнего дня военный обозреватель Юрий Подоляка.

«Во втором случае нам удалось продавить оборону противника еще далее на север восточнее Новокалиново и выбить противника из ее северной части. Что одновременно с начавшимся нашим движением на Архангельское создает уже вполне себе сформировавшуюся чашу полукотла вокруг мощных позиций ВСУ в районе Керамика. Повторюсь, это ситуация на вчерашний поздний вечер, но обстановка там все время меняется. А потому ждем хороших новостей», – добавил Подоляка.

С украинской стороны тоже признают продвижение ВС РФ. При этом если российские источники утверждают, что деревня Соловьево на левом фланге от Очеретино уже освобождена, то украинские лишь убеждают, что там идут бои.

«В Соловьёво идут бои в западном направлении. Противник занял улицу «40 лет Победы». 48.22526, 37.60152. Южнее Новобахмутовки противник продвинулся на участке шириной до 1.6 км на глубину до 1.2 км. Бои продолжаются в направлении Бердычей», – пишет украинский военкор Олег Петренко.

Фиксирует изменения на карте в пользу русских и связанный с ВСУ военно-аналитический паблик Deep State.

«Враг продвинулся в Соловьево, южнее Новобахмутовки, в Новокалиново и Красногоровке», – подводит итоги вчерашнего дня Deep State.

Встревожена развитием ситуации и последствиями Очеретинского прорыва поддерживающая Украину западная пресса.

«В эти выходные российские беспилотники и разведчики, наблюдавшие за линией фронта к западу от руин Авдеевки в Донецкой области на востоке Украины, заметили нечто странное. Украинские траншеи к востоку от села Очеретино, ранее укомплектованные солдатами элитной 47-й механизированной бригады украинской армии, оказались пусты», – пишет Forbes.

Отмечается, что происходящее «угрожает обрушить оборонительную линию Украины к западу от Авдеевки», поскольку долгое время державшаяся оборона на этом участке «теперь имеет глубокий и расширяющийся разрыв».

«Я так понимаю из этого панического текста, укропы просто не пошли на передок, занимать окопы во время плановой ротации», – комментирует публикацию российский военкор Дмитрий Стешин.

Агентство Associated Press публикует новость, в которой признается, что ВСУ пришлось отвести с поля боя танки «Абрамс», поскольку из-за массового применения российских беспилотников для американской техники «нет открытой территории, по которой можно просто проехать, не боясь быть замеченным».

Примечательно, что танки «Абрамс» стоят на вооружении как раз брошенной тушить пожар в Очеретино элитной 47-й бригады ВСУ.