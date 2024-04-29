Очеретинский прорыв: русские рвут оборону по водораздельному хребту

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Российская армия продолжает развивать успех в районе поселка Очеретино, где была прорвана линия оборона ВСУ.

Так, военный обозреватель Юрий Подоляка отмечает, что Вс РФ продолжали давить на опорники у Архангельского, между Очеретино и Керамиком, но противник, сумев провести перегруппировку, смог здесь удержать свои позиции. При этом ВСУ не смогли удержать позиции от Очеретино до Новоалександровки, «где наши части, прорвав его оборону, продвинулись сразу более чем на 2 км».

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«При этом части противника откатились уже в село и заняли оборону по его окраинам», – подводит итоги вчерашнего дня военный обозреватель Юрий Подоляка.

По его словам, российские подразделения продолжают «рвать оборону ВСУ по водораздельному хребту».

«Плюс было движение на юг от Соловьево, но пока его границы не ясны. Надеюсь в следующей сводке ситуация прояснится», – добавляет обозреватель.

О продвижении ВС РФ на этом направлении сообщает и тг-канал проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком.

«На Авдеевском направлении российские войска наступают в направлении Архангельского и ведут ожесточенные в Керамике. При этом после полной зачистки Новокалиново натиск на позиции ВСУ только усилится и дальнейшее отступление украинских формирований станет вопросом времени», – информирует канал Звинчука.

Кроме того, на Донецком направлении продолжаются ожесточенные бои на территории огнеупорного завода и в южной части Красногоровки.

«Одновременно российским подразделениям удалось расширить зону контроля в Нетайлово, где ВСУ уже начали подготовку к возможному отходу в направлении Карловки», – добавляет канал Звинчука.

Кроме того, по направлению к Купянску российские подразделения сумели занять большую часть села Кисловка, являющегося господствующей высотой по отношению к близлежащим населенным пунктам.

Вражеские ресурсы подтверждают успехи российской армии.

«На Покровском направлении российские войска продвинулись северо-западнее Очеретино на участке шириной до 1.2 км на глубину до 1.71 км и заняли высоту 245. В северной части Очеретино продолжаются бои в микрорайоне Гидростроителей. В Нетайлово идут активные боевые действия вдоль улиц Бескаравайного и Чкалова. На Южнодонецком участке фронта противник захватил садовое товарищество «Машиностроитель» и продвинулся севернее Новомихайловки на участке шириной до 3.58 км на глубину до 950 метров», – пишет в своей утренней сводке украиснкий военкор Олег Петренко, занимающийся составлением карт.