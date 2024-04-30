Очеретинский прорыв: темпы и размах российского наступления нарастают

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Формирования киевского режима не могут остановить продвижение ВС РФ, которые продолжают расширять глубокий прорыв в районе Очеретино.

Об этом сообщают источники, отслеживающие ситуацию в зоне СВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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«На Авдеевском направлении ВС РФ значительно продвинулись в западной части Очеретино, взяв под контроль территорию кирпичного завода «Альтком». На северо-восточной окраине идут бои в жилой застройке. Параллельно завершается штурм позиций ВСУ на западной окраине Соловьево. На Донецком направлении российские войска наступают в Красногоровке с нескольких направлений. В центре ВС РФ закрепились на пересечении улиц Геологическая и Центральная, а на востоке штурмовые группы продвинулись более чем на полтора километра и заняли крупный укрепрайон ВСУ», – пишет тг-канал проекта «Рыбарь» основанного российским военным аналитиком Михаилом Звинчуком.

В свою очередь военный обозреватель Юрий Подоляка отмечает, что противнику не удается стабилизировать фронт в районе Очеретино.

«Не помогает даже бросание в бой пехотных частей спецназа СБУ и ГУР МО Украины. Судя по всему, резервов у него здесь катастрофически не хватает, как нам осенью 2022 года, а объявленная тотальная мобилизация не дает нужного числа бойцов. Я уже не говорю об их качестве. А отсюда и результат. Вчера мы продолжали вбивать клин в оборонительные порядки ВСУ вдоль ЖД полотна западнее Очеретино, а также расширяли его основание в районе н.п. Новоалександровка. Вчера продолжались бои за укрепрайоны противника между Очеретино и Керамиком, и мы смогли немного здесь продвинуться (несмотря, как я уже сказал в начале, отчаянно сопротивление украинских пехотных частей, усиленных спецназом). Наступление продолжается. Результаты ночных боев пока неизвестны», – пишет Подоляка.

Связанный с ВСУ военно-аналитический ресурс Deep State характеризует ситуацию как «самую тяжелую».

«В последнее время было мнение, что враг сконцентрируется на обеспечении левого фланга и попытается оцепить подразделения Сил обороны за Бердычами. В то же время наблюдаем, что удары идут в направлении Константиновской трассы», – описывает положение лет украинский паблик.

Нерадостные итоги подводит и украинский военный обозреватель Константин Машовец, который указывает на «несколько неприятных вещей, касающихся формирования противником южного фланга (фаса) предстоящей Торецкой операции».

«Постепенно тактические успехи противника северо-западнее Авдеевки превращаются в оперативно-тактические. Причем ВСУ на этом направлении пока не способны этому помешать, противник продолжает не только продвигаться «в глубину», но и расширяет свой прорыв по флангам. Войска 2-й, 41-й ОВА противника и его 1-го АК на отдельных участках и направлениях своего наступления имеют преимущество над ВСУ в 3-4 раза по ВВТ и до 6-кратного по личному составу. Более того, командование ГВ «Центр» противника смогло создать резерв из 3-х мсп на этом направлении. И самое неприятное – темпы и размах наступления противника северо-западнее Авдеевки постепенно начинают НАРАСТАТЬ, создается впечатление, что действующие подразделения, части и соединения ВСУ на этом направлении просто истощены», – предупреждает Машовец.

Популярный украинский тг-канал ЗеРада, имеющий более 400 тысяч подписчиков, обращает внимание, что изначально российское вклинение в районе Очеретино было аномально глубоким для этой войны.

«Прорыв фронта на глубину 5 км (впервые за 2023, 2024 гг.) при ширине горлышка 550м. Огромный риск по меркам этого конфликта, на который ранее ВС РФ не шли, избегая лишних потерь. Значит они были уверены, что у ВСУ нет свободных резервов/ресурсов, чтобы срезать свечу. Возможно просто повезло, но вряд ли, т.к. направление самое напряженное, а значит внимание к нему предельное. Значит резервов таки нет. Таким образом мы видим, что на войне впервые сложилась ситуация, когда ВС РФ прорвали фронт на 5 км с последующим углублением и расширением прорыва. Это качественное изменение баланса», – подчеркивает паблик.