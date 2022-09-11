Очевидцы опровергают официальную версию отступления из Харьковской области

11.09.2022  14:59 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Война, Дзен, Россия, Украина, Харьков
Новости Украины

Работавшая в Харьковской области военкор с Донбасса Анна Долгарева опровергла официальную версию о причинах отступления русской армии.

«То, что наши лидеры общественного мнения выдают «в Харьковской области конфигурация линии фронта была невыгодна для нас, и сейчас происходит её выравнивание» – испанский стыд.

Я бы, может, реагировала бы спокойнее, если бы ещё 1 сентября не пила кофе в кафешке симпатичного, оживлённого Купянска. Не моталась бы под минометными обстрелами в Изюме. Если бы в сердце моём не осталось столько людей из этих городов – и я не знаю, не знаю, что будет с ними.

Мы вывели войска. С минимальными потерями, да, – но что будет с учителями (их уже арестовывают), священниками, бабушками на лавочке?

Понятно, что это не было политическое решение, не был хитрый план и жест доброй воли. Это было вынужденное отступление – потому что мы оказались слишком беспечны.

И врать на голубом глазу сейчас про выравнивание линии фронта – это плевок в лицо тем людям, которых арестовывают сейчас в Купянске и Балаклее», – пишет Долгарева.

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Работавшая в Харьковской области военкор с Донбасса Анна Долгарева опровергла официальную версию о причинах...





Бывший участник Русской весны в Харькове экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов рассказывает:


«Вышли на связь родственники, ещё недавно проживавшие на «освобождённых территориях» Харьковской области. Им пришлось бежать в Россию вслед за уходящими войсками. Теперь я обладаю реальной информацией с мест. То, что пишут в телеге – лишь видимая часть айсберга. Я не хочу и не буду писать, как там на самом деле. Просто скажу, что мантры про «перегруппировку» и про «фронт по Осколу» – наглое враньё. Людей просто бросили. Понимаете? Бросили на произвол судьбы.

И сегодня же прямое попадание в дом моего брата, многострадальный район ж/д вокзала в Донецке.

Мне тут прислали видео, снятое 5 сентября. Какие-то художники из России нарисовали в Балаклее мурал цвета российского флага с надписью «Своих не бросаем». Спустя пять дней произошло сами знаете что», – пишет Долгов в своем блоге.

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