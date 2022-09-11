Очевидцы опровергают официальную версию отступления из Харьковской области

Работавшая в Харьковской области военкор с Донбасса Анна Долгарева опровергла официальную версию о причинах отступления русской армии.

«То, что наши лидеры общественного мнения выдают «в Харьковской области конфигурация линии фронта была невыгодна для нас, и сейчас происходит её выравнивание» – испанский стыд.

Я бы, может, реагировала бы спокойнее, если бы ещё 1 сентября не пила кофе в кафешке симпатичного, оживлённого Купянска. Не моталась бы под минометными обстрелами в Изюме. Если бы в сердце моём не осталось столько людей из этих городов – и я не знаю, не знаю, что будет с ними.

Мы вывели войска. С минимальными потерями, да, – но что будет с учителями (их уже арестовывают), священниками, бабушками на лавочке?

Понятно, что это не было политическое решение, не был хитрый план и жест доброй воли. Это было вынужденное отступление – потому что мы оказались слишком беспечны.

И врать на голубом глазу сейчас про выравнивание линии фронта – это плевок в лицо тем людям, которых арестовывают сейчас в Купянске и Балаклее», – пишет Долгарева.