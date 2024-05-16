Очевидец рассказал, как ВСУ расстреливали эвакуацию после подрыва Каховской ГЭС

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После подрыва Каховской ГЭС ВСУ целенаправленно били со всех орудий не по военной инфраструктуре, не по военным, а именно по гражданским людям, которые спасались от бедствия.

Об этом в эфире радио КП рассказал председатель Совета депутатов городского округа Новая Каховка Владимир Леонтьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот этот дронный террор начался как раз после разрушения Каховской ГЭС. Когда мы начали эвакуировать людей, начались артиллерийские сначала обстрелы мест эвакуации с Правого берега, причём, активные, и миномётные обстрелы. И где-то числа с 7-го вражескими дронами нас отсекали – плавсредства, автомобили, от людей, которым требовалась эвакуация. Иван Рожанский, депутат нашего совета, он был сначала ранен в результате миномётного обстрела, потом дронами, и ещё дважды попадал под дроны. Но у нас все так попадают – и пожарные, и медики, энергетики, коммунальщики. Самое интересное, что мы спрашивали у специалистов: неужели не видно, куда ты посылаешь снаряды, боеприпасы именно с дронов? Он говорит: видно всё! Это подчёркивает сознательность этих обстрелов», – рассказал Леонтьев.

Радиоведущий подытожил факты:

«То есть целенаправленно били не по военной инфраструктуре, не по военным, которые могут быть, а именно по гражданским людям, которые спа-са-лись».