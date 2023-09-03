Очевидец снял удар по украинскому порту, спрятавшись в люк канализации

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ВКС России минувшей ночью нанесли групповой удар беспилотниками по порту Рени на Дунае. Именно он, расположенный на границе с Румынией, стал главным пунктом для вывоза зерна и завоза западного оружия после закрытия Россией «зернового коридора» в Черном море.

Правда, на этот раз утверждается, что целью атак были хранилища топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – сообщило Минобороны.

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В Сети стал настоящим хитом ролик, снятый очевидцем, который, услышав звук приближающейся «Герани», благоразумно укрылся в канализационном люке, откуда продолжил съемку.

«По информации из местных чатов, «Гераней» в Рени было около 40 штук. Прилет одного из них зафиксирован на видео, автор которого получает 5 с плюсом за сообразительность и обостренный инстинкт самосохранения», – комментирует журналистка из Одессы Юлия Витязева.

Украинская сторона сегодня с утра распространила снимки ночного тушения пожара, а также обгоревших бензовозов. Правда, при этом уверяется, будто бы все беспилотники были сбиты.

«Это третий подобный налет, который совершается, как только противник заканчивает ремонтные работы в порту и приступает к попытке наладить отгрузку зерна на румынскую сторону. После чего порт еще на несколько недель прекращает свою работу», – утверждает обозреватель Юрий Подоляка.

Экономист Александр Дудчак обратил внимание, что на утро после ударов по Рени у границ Одесской области активизировались дроны-шпионы стран НАТО.

Канал «Рыбарь» обозревателя Михаила Звинчука, отмечает:

«Не сказать, что этот удар нанес портовой инфраструктуре критический урон, но, с учетом дешевизны использованных для атаки дронов, он оказался достаточно эффективным. Особенно, если нефтеперекачивающее оборудование все же было уничтожено… Так или иначе, подобные атаки должны проводиться системно. Это необходимо и для того, чтобы обезопасить Черноморский флот, и чтобы лишить экономику противника дополнительных поступлений от продажи зерна».

А вот доктор политических наук Игорь Скурлатов традиционно настроен скептически – он обращает внимание на сообщения СМИ о том, что за последнее время из Одессы вышло несколько судов, несмотря на закрытие Россией «зернового коридора».

«В Одессе же по-прежнему всё спокойно. Абрамович с Лавровым готовят зерновую сделку. Поэтому порты Одессы целёхоньки, и уже 4 (четыре) грузовых корабля с сотнями тысяч тонн (совокупно) грузов спокойненько покинули Одессу и прибыли в Турцию, несмотря на уверения Шойгу в том, что любой корабль вышедший-вошедший в порты «жемчужины у моря» будет «являться военной целью». Пощёчины россиянам идут каждый день», – возмущается Скурлатов.

Экс-глава МГБ ДНР офицер спецслужб Андрей Пинчук в своем блоге также пишет, что в результате предстоящего визита Реджепа Эрдогана в Россию ожидается возобновление зерновой сделки.