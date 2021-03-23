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23.03.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, США
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Очевидец: За Путиным неотступно носят ядерный чемоданчик


Так называемый «ядерный чемоданчик» – устройство, хранящее коды для приведения в действие ядерного арсенала России, находится рядом с президентом даже тогда, когда он пребывает на отдыхе в отдаленных местах страны.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил бывший журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Смирнова, президент даже на отдыхе находится в окружении большого количества людей, обеспечивающих связь и безопасность.

«Если Путин едет в тайгу, тоже у Пескова спрашивали, но это больше был вопрос протокольный, потому что все прекрасно понимают, – был ли у него с собой ядерный чемоданчик? Естественно, был. Чтобы был чемоданчик, надо, чтобы была спецвязь, масса всего. К сожалению для президента, он сам об этом говорил, что «к сожалению, я довольно несвободен в этом плане, я не могу встать и поехать куда-то, чтобы никого не было рядом». Если он даже в тайге, то по близости все равно находится довольно много, мягко говоря, народа. Потому что связь и чемоданчик должны быть по-любому», – заявил Смирнов.

Он подчеркнул, что не обошлось без «ядерного чемоданчика» и во время встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом: «Была даже знаменитая фотография, когда встречались Путин и Трамп соответственно, в коридоре стояли наш офицер и их. Два ядерных чемоданчика встретились».

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