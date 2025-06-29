Очевидное невероятное: Германия пополняет российский военный бюджет, закупая СПГ на миллиарды евро

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Немецкая телерадиокомпания SWR сообщает, что ФРГ, власти которой отличаются громкими и агрессивными филиппикам против России, за неполное первое полугодие 2025 года заказала СПГ из РФ на рекордные 2 млрд евро. Критики называют эти сделки скандальными и наполнением военной казны России.

Сообщается, что германская государственная энергокомпания SEFE (бывшая «дочка» «Газпрома», национализированная в ноябре 2022-го) заказала около 50 партий сжиженного природного газа на 2025 год у российского «Новатэка».

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По этим данным, морские танкеры-газовозы выходят из порта Сабетта на Ямале, откуда доставляют СПГ в Дюнкерк, Зебрюгге и Бильбао. Там газ разжижают и подают в газотранспортную систему ЕС, по которой он доходит до Германии.

«Их называют «Николай Зубов», «Борис Давыдов» или «Федор Литке». Они являются частью целого флота танкеров СПГ, которые непрерывно курсируют между Россией и ЕС. За ними можно постоянно следить через спутник. Каждый танкер перевозит около 175 000 кубометров сжиженного природного газа (СПГ) за рейс, что эквивалентно примерно 100 миллионам кубометров природного газа — стоимостью около 40 миллионов евро. Многие из танкеров СПГ изначально принадлежали российской государственной судоходной компании «Совкомфлот», а затем были в основном приобретены греческими судоходными компаниями. От их имени суда теперь перевозят большие объемы СПГ из сибирского порта Сабетта на терминалы СПГ в Дюнкерке, Франция; Зебрюгге, Бельгия; или Бильбао, Испания. Каждую неделю несколько танкеров, перевозящих российский СПГ, достигают портов ЕС. Из портовых терминалов СПГ подается в европейскую газовую сеть по трубопроводу – и, таким образом, также в Германию», – говорится в материале.

Депутат бундестага от Левой партии Кристиан Гёрке назвал поставки СПГ из России «чумой и холерой, фактически лицензией на печатание денег для военно-промышленного комплекса России» и призвал ввести санкции и запретить поставки российского СПГ в Европу.

17 июня 2025 года Еврокомиссия представила план полного отказа от российского газа, в том числе СПГ, до конца 2027 года. Заместить долю РФ на рынке должен газ из Катара, США и стран Северной Африки.

Тем не менее, европейские эксперты сомневаются, как в результативности этих планов, так и в их позитивном влиянии на экономику ЕС.