Очевидное-невероятное: иноагенты из «Медузы» разоблачили пропаганду Зеленского

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Базирующееся в Латвии и ориентированное на либерально-релокантскую аудиторию российское издание – иноагент «Медуза» выпустила большой лонгрид – расследование, посвященное разоблачению внутренней кухни украинской госпропаганды и управления ею со стороны Офиса Зеленского.

Заголовок материала, отсылающий к чиновникам Банковой, более чем красноречив: «Они воспринимают журналистов как домашних животных, у которых есть хозяин».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

Конфиденты «Медузы» в украинской медиасреде рассказывают ужасающие подробности. Например, о том, как сотрудники офиса президента Украины запустили анонимные «чернушные» телеграм-каналы, занимаюшиеся дискредитацией оппонентов украинской власти.

О «грязной» подноготной одиозного телемарафона «Єдині новини», объединившего крупнейшие каналы в общее подконтрольное властям вещание. О давлении на журналистов с помощью «темников», слежки и прослушки, а также о методах давления властей на отдельных журналистов (повестки в армию, вербовка, проблемы с аккредитацией).

«Весной 2022-го украинские СМИ поддержали официальный Киев и лично Владимира Зеленского. Журналисты практически не критиковали решения властей. Тем не менее спустя всего несколько месяцев ситуация изменилась. «Мы с ужасом поняли, что война продолжается, люди гибнут, а коррупционеры никуда не делись», — говорит собеседник «Медузы» в руководстве одного из украинских изданий.

В итоге большинство журналистов пришли к выводу, что рассказывать о злоупотреблениях власти, несмотря ни на что, необходимо:

«Потому что, во-первых, [коррупция] — это прямая угроза людям на фронте, ведь, если они чего-то недополучат, шанс проиграть войну растет. Во-вторых, если люди узнают о реальных масштабах проблемы только после окончания войны, ответственность ляжет на медиа. И если окажется, что все это время ничего не менялось, ради чего все это было?», – говорят конфиденты издания.



«Медуза» приводит один из наиболее известных случаев давления власти Зеленского на своих внутренних критиков. 14 января 2024 года несколько мужчин в капюшонах, пришли домой к журналисту-расследователю Юрию Николову. Они принялись колотить в дверь квартиры, угрожая «отправить Николова на фронт». Когда неизвестные ушли, журналист обнаружил, что к его двери прилепили бумажки с надписями «предатель» и «уклонист, иди служить в армию».

Николов — соучредитель и редактор издания «Наші гроші» («Наши деньги»), которое специализируется на антикоррупционных расследованиях. Их публикации привели к отмене более 70 тендеров и позволили Украине сэкономить 1,2 миллиарда долларов. Именно Николов был автором расследования о хищениях в украинском Минобороны, после которого сразу несколько чиновников, включая министра Алексея Резникова, лишились своих постов.

Видео, снятое неизвестными, которые пытались вломиться в квартиру журналиста, подхватила целая сетка анонимных телеграм-каналов с огромным охватом аудитории: «Карточный офис» (100 тысяч подписчиков), «Вертикаль» (190 тысяч подписчиков) и «Джокер» (250 тысяч).

Противники Зеленского утверждают, что все перечисленные каналы входят в сетку, курируемую с Банковой и занимающуюся дискредитацией врагов Зеленского. В сетке есть еще два анонимных канала — «Тайны депутата» и «Уши Кличко»

Высокопоставленный собеседник в Киеве утверждает, что «кучу всяких каналов» запустили по инициативе главы офиса президента Андрея Ермака: «Это была какая-то его блажь… Наверное, был в этом какой-то смысл: телеграм-каналы Зеленский одно время читал активно. Про какие-то он знал, про какие-то не знал, и можно было [через них какие-то идеи] продвигать».

Другой собеседник, один из ведущих экспертов по украинскому медиарынку, говоривший с «Медузой» на условиях анонимности, уточняет, что анонимные каналы по-прежнему «ведут разные люди, которые принадлежат к команде или окружению Ермака, но имеют разные интересы и разные сферы влияния».

По оценке высокопоставленного источника «Медузы» в Киеве, «офисная сетка» по-прежнему «важна внутри элиты»: на нее подписаны «все депутаты, министры и прочие политики». «Если там начинают кого-то буллить, это сигнал внутри для всех: ну, типа, капец», — объясняет он.

Среди других составных частей этой «очень специфической инфраструктуры», сложившейся после 24 февраля, украинская независимая журналистка, с которой поговорила «Медуза», называет множество разных инструментов — от официальных и неофициальных телеграм-каналов украинских политиков до дружественных офису Зеленского общественных платформ вроде объединения художников Ukrainciaga. Эти каналы помогают властям распространять выгодные государству «информационные посылы»:

«Это не журналистика, это что-то другое. Журналисты в этой инфраструктуре служат поставщиками контента», – говорит инсайдер.

Работу этого механизма она объясняет на примере серьезных ракетных обстрелов. На первом этапе журналисты отрабатывают событие в новостном режиме. Затем «инфраструктура» офиса Зеленского подхватывает эту информацию и «упаковывает» ее для разных площадок и аудиторий (то есть добавляет оценки случившегося). В итоге государство практически полностью «контролирует нарратив».