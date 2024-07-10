«Очистить от пророссийской заразы!» – в Киеве требуют репрессий в Европарламенте

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Обкатанные на Украине аресты и убийства неугодных вскоре могут по полной применяться в Европе, дал понять экс-замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука (впрочем, на примере покушения на Фицо мы видим, что это уже происходит).

В эфире канала «NewsRoom» Тука потребовал зачистить правый альянс «Патриоты за Европу», в создании которого принимал участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поскольку объединение постепенно набирает сторонников и фактически создаёт «пророссийскую оппозицию» в самом сердце ЕС.

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«Победившая в Нидерландах ультраправая партия присоединяется к объединению в Европарламенте, которое создаёт Орбан. Туда уже присоединяется Словакия, объявили нидерландцы эти ультраправые, ещё из какой-то страны политики заявили о желании присоединиться. Фактически внутри Евросоюза идёт процесс формирования пророссийской оппозиции. Я думаю, что подавляющее большинство европейских политиков это прекрасно понимают, видят и уже, я надеюсь, задумываются над тем, что пора применять неординарные меры для того, чтобы очистить Европу от этой заразы. Потому что она расползается. И, к сожалению, каких-то действенных мер, кроме решительных (я буду пытаться очень дипломатично высказываться), не существует», – подстрекал Тука.

«Если в мировоззрении большинства европейских политиков и граждан лежит разного рода толерантность, то это фактически всё равно, что во время пандемии холеры или оспы, ради толерантности и сочувствия к больным, которые рядом с тобой, отказаться мыть руки и носить защитную маску», – добавил экс-гауляйтер.