«Очистка зоны боев от гражданских». ВСУ нанесли удар по школе в ЛНР

Новости Украины

Украинские военные подразделения в Донбассе открыли огонь по территории школы в первый день возобновления прерванных на карантин занятий.

Об этом говорится в экстренном заявлении Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, 15 ноября, в первый день, когда дети республики вернулись на учебу в школы, боевики 24-й бригады открыли огонь из СПГ (станкового противотанкового гранатомета) и стрелкового оружия по населённому пункту Золотое-5, в результате чего повреждено остекление школы №4. Поражает тот факт, что обстрел произведен в 12 часов 30 минут, во время учебного процесса, когда все учащиеся находились в здании школы», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что по предварительным данным, пострадавших среди учеников и персонала учебного заведения нет.

«В 12:30 из района населённого пункта Золотое-4 вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу населённый пункт Золотое-5 с применением СПГ-9 (5 выстрелов) и стрелкового оружия», – уточнили в Представительстве ЛНР в СЦКК.

Инцидент прокомментировал советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник.

«Стреляли целенаправленно из гранатомета. С позиций всего на расстоянии 1,5 километров, с тех самых, где вчера или позавчера лазил новоназначенный министр обороны Резников. Восхищался патриотическим духом «вояків». Хороши воины, шмалять по школе, где учатся дети», – написал Мирошник в своём Telegram.

В свою очередь бывший представитель оперативного командования ДНР, военкор Дмитрий Астрахань в своём блоге назвал обстрел типичным украинским терроризмом.

«На Украине называют такие действия «ошибками», «промахами» или рассказывают про неуловимые военные объекты. Ещё придумали техническое выражение «тактика борьбы с живым щитом» или «очистка зоны боев от гражданских». На самом деле это просто терроризм. Дождаться выхода детей на уроки и обстрелять школу», – подчеркнул военкор.