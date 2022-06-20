Очки для Румынии: Молдову впустят в предбанник Евросоюза

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В субботу, 18 июня, в Кишиневе прошло первое совместное заседание парламентов Республики Молдова и Румынии. Это новаторство – до сих пор две страны проводили только совместные заседания правительства, на которых обсуждались практические вопросы сотрудничества.

Сбор парламентариев был пышно обставлен. Заседание прошло во Дворце Республики с участием президента РМ Майи Санду. Участники заседания много говорили о символизме встречи, которая, по их словам, демонстрирует открытость и конструктивность отношений Молдовы и Румынии, особую связь двух государств, идущих по европейскому пути.

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Парламенты приняли совместное заявление. Оно гласит, что стороны намерены укреплять всестороннее сотрудничество и что Румыния будет и впредь поддерживать европейский курс Молдовы, помогая в проведении необходимых реформ. В документе затрагивается и тема Украины: румынские и молдавские депутаты осуждают действия России в этой стране, а Молдове выражается признательность за прием и помощь беженцам.

Достигнутые договоренности депутаты двух стран закрепили весьма оригинальным способом: они станцевали хору – задорный народный танец.

О том, зачем было нужно это заседание и почему оно состоялось именно сейчас, мы поговорили с политологом Александром Кориненко.

ПолитНавигатор: Насколько эффективным вам кажется формат совместных заседаний парламентов двух стран и какова практическая ценность принятой резолюции?

Александр Кориненко: На фоне неудач во внутренней политике правящая партия пытается показать успехи во внешней. Тему роста тарифов, цен и инфляции заменяют темой европейской мечты для тех, кто еще надеется на вступление в Европейский союз, тем, кто верит в перспективу «унири», стараются дать надежду на максимальную интеграцию двух берегов Прута. На самом деле практическая значимость совместного заседания и резолюции двух парламентов нулевая. Если заседания двух правительств могут давать результаты в виде взаимодействия отраслевых ведомств, экспертных групп, то законодатели двух стран просто потратили деньги налогоплательщиков ради красивой картинки для своего электората.

ПолитНавигатор: На заседании не было депутатов от молдавских оппозиционных партий, да и румынские парламентарии были не в полном составе. Насколько легитимно такое собрание?

Александр Кориненко: Само по себе подобное собрание не является легитимным. Насколько мне известно, в законодательстве двух стран не прописан такой орган управления, как «совместное заседание парламентов». Это просто встреча законодателей двух стран и веселые танцы. Парламенты могут принимать законы отдельно друг от друга, но никак не вместе. То, что некоторые депутаты не захотели участвовать в этом флешмобе серьезных людей, отвечает интересам их избирателей, которые приветствуют дружбу с нашими соседями, но никак не политические пиар-акции правящей партии.

ПолитНавигатор: На собрании двух парламентов постоянно звучала тема «унири». Депутаты двух стран были так воодушевлены, что даже станцевали хору. Эти устремления отвечают устремлениям народа – как молдавского, так и румынского?

Александр Кориненко: Тема «унири» отвечает устремлениям части народа двух стран. Румыны не могут не приветствовать присоединение Республики Молдова (Бессарабии) к стране-матери – именно «присоединения», как бы нам ни продавали идею «объединения». Но политики и здравомыслящие граждане в соседней стране понимают, что это будет очень дорого стоить Бухаресту.

Во-первых, финансовые расходы на присоединение – это десятки миллиардов евро, да и голодных бессарабцев придется кормить из бюджета очень долго.

Во-вторых, русскоязычные бессарабцы станут пятой колонной в новой стране – с ними будет сложно, и регион станет точкой нестабильности. В-третьих, Комрат и Тирасполь – это два «якоря», которые потопят любую «унирю», и при возможном объединении Молдова превратится еще и в горячую точку.

В-четвертых, румынскому патриархату придется начать войну с Московским патриархатом за приходы. Все это не даст возможности Бухаресту нас поглотить. Поэтому румыны избрали другую тактику: создание второго румынского государства, где руководство – граждане Румынии, чиновники – граждане Румынии, НПО и гражданское общество контролируются Бухарестом, экономика и энергетический сектор Молдовы зависимы, уменьшается количество русских школ и русскоговорящих граждан, закрытие оппозиционных СМИ.

Постепенно план ползучей румынизации воплощается в жизнь. Граждане Молдовы, которые выступают за «унирю», делятся на две категории: меньшинство – убежденные румыны, которые хотят жить в едином государстве по идейным соображениям, и большинство, которое хотело бы жить в ЕС с румынскими зарплатами и пенсиями.

ПолитНавигатор: Бухарест много лет планомерно продвигает свою «мягкую силу» в Молдове. Как бы вы оценили достижения Румынии в деле вовлечения Молдовы в орбиту своего влияния?

Александр Кориненко: Бухарест успешно применяет свою «мягкую силу». Тысячи стипендий для граждан Молдовы в румынских вузах – наша молодежь становится румынской молодежью, лояльной соседнему государству. Выдача румынских паспортов идет полным ходом, что дает румынам повод защищать интересы своих граждан даже в суверенном государстве.

Бессарабская митрополия оказывает все большее влияние на духовную жизнь молдаван, увеличивая количество приходов. Высшее руководство страны – граждане Румынии, более того, недавно был прецедент, когда гражданин Румынии возглавил молдавскую спецслужбу, что в принципе запрещено законом.

В последующем Бухарест попытается взять контроль над силовым блоком Молдовы. Поэтому я готов только поаплодировать работе румынских политиков, пиарщиков, технологов, разведчиков, которые трудятся над превращением моей страны во второе румынское государство.

ПолитНавигатор: 23 – 24 июня главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе будут принимать решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата на вступление в ЕС группы стран, в том числе Молдовы. Каков ваш прогноз относительно возможности присвоения Молдове статуса кандидата?

Александр Кориненко: Молдова, безусловно, получит статус кандидата на вступление в Европейский союз. Это даст гражданам Молдовы надежду, а правительству госпожи Санду – политические очки, но не более того. Как мы знаем, есть государства, имеющие статус кандидата, которые уже десятки лет дожидаются переговоров о вступлении, есть и «вечные кандидаты», отплясывающие в предбаннике ЕС. Такая же участь ожидает и нас.

ПолитНавигатор: В совместной декларации двух парламентов говорится, что Румыния продолжит поддерживать усилия Молдовы в получении статуса кандидата на вступление в ЕС. Есть мнение, что румынские депутаты, предвидя возможное получение Молдовой этого статуса, поспешили отметиться совместным заседанием, чтобы потом записать очки на свой счет. Это похоже на правду?

Александр Кориненко: Безусловно, это так. Румыния, которую называют «адвокатом» Молдовы в ЕС, записывает любые малейшие успехи молдаван на свой счет: безвизовый режим, соглашение об ассоциации с Евросоюзом, а теперь и получение Молдовой статуса кандидата. Румынские депутаты – прежде всего политики, которые думают о следующих выборах. Они не только предвидят, но и на сто процентов знают, что Молдове предоставят статус кандидата, поэтому и совместное заседание правительств поспешили провести именно до саммита в Брюсселе.