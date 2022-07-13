«Очковтирательство и пропаганда»: львовский подполковник о контрнаступлении ВСУ

13.07.2022  16:44 (Мск), Львов
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 1511
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Приказ президента Украины Владимира Зеленского о начале «деоккупации Южной Украины» не имеет ничего общего с наступлением ВСУ на данном направлении.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил адвокат, подполковник в отставке, бывший заместитель прокурора львовского и луцкого гарнизонов Олек Мицик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Приказ президента Украины Владимира Зеленского о начале «деоккупации Южной Украины» не имеет ничего общего...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Я считаю, что ссылка на президента, который дал поручение, не имеет ничего общего с военной операцией. Военные операции таким образом не готовятся. Если войска скапливаются, сейчас невозможно скрыть скопление войск, враг об этом знает. И по такой команде – «мы начинаем!» – военные операции не начинается.

Скорее всего, это, во-первых, патриотическое подготовка сплочения населения: «мы начинаем!» Во-вторых, это что-то наподобие белорусских действий – враг должен понимать, это предупреждение, и от Донецка и других городов он должен забирать войска. Возможно, это ложная ссылка на начало операции.

Но это не военная. Никто не говорит, что завтра это обязательно начнётся. Есть много заявлений, чисто политических шагов прикрытия одного заявления другим. Но вопрос в том, что военная операция начнётся совершенно неожиданно и без всяких предупреждений по телевидению», – сказал Мицик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть