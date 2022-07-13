«Очковтирательство и пропаганда»: львовский подполковник о контрнаступлении ВСУ

Приказ президента Украины Владимира Зеленского о начале «деоккупации Южной Украины» не имеет ничего общего с наступлением ВСУ на данном направлении.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил адвокат, подполковник в отставке, бывший заместитель прокурора львовского и луцкого гарнизонов Олек Мицик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что ссылка на президента, который дал поручение, не имеет ничего общего с военной операцией. Военные операции таким образом не готовятся. Если войска скапливаются, сейчас невозможно скрыть скопление войск, враг об этом знает. И по такой команде – «мы начинаем!» – военные операции не начинается.

Скорее всего, это, во-первых, патриотическое подготовка сплочения населения: «мы начинаем!» Во-вторых, это что-то наподобие белорусских действий – враг должен понимать, это предупреждение, и от Донецка и других городов он должен забирать войска. Возможно, это ложная ссылка на начало операции.

Но это не военная. Никто не говорит, что завтра это обязательно начнётся. Есть много заявлений, чисто политических шагов прикрытия одного заявления другим. Но вопрос в том, что военная операция начнётся совершенно неожиданно и без всяких предупреждений по телевидению», – сказал Мицик.