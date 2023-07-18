«Очковтирательство» – РФ в ООН заявила о выходе из зерновой сделки. Кулеба плачется покровителям

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На заседании Совбеза ООН российский представитель Дмитрий Полянский огласил информацию о выходе Москвы из «зерновой сделки», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы отдаём должное усилиям генсекретаря и его команды, которые до последнего пытались убедить западные страны выполнить обязательства перед Россией, вытекающие из меморандума Россия-ООН. Однако ничего, кроме откровенного очковтирательства из этого не вышло. Поскольку прогресса как не было, так и нет, а киевский режим ещё и не брезгует под прикрытием открытого морского гумкоридора совершать атаки и провокации против российских гражданских и военных объектов, нами было принято решение выйти из сделки, о чём мы сегодня официально проинформировали турецкую и украинскую сторону, а также уведомили секретариат ООН.

Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Чёрного моря и расформирование СКЦ в Стамбуле. Таким образом, без участия России, черноморская инициатива прекращает своё функционирование с 18 июля. Россия будет готова рассмотреть её восстановление только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений западных столиц. Видимо, сейчас пришло время проявить заявленную солидарность европейскими союзниками Киева, которые могут вывозить украинское продовольствие через сухопутные коридоры», – объявил Полянский.

В ответ на это представляющий Киев министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал нижайше просить «западных партнёров» повлиять на Москву, чтобы Россия продолжила зерновую сделку.

«Россия полностью заблокировала функционирование черноморской инициативы, даже до того, как объявила, что из неё выходит. Всё, что говорит Россия, чтобы оправдать своё поведение – помните, что блокируя наши порты, Россия нарастила экспорт своего собственного зерна, в том числе то, которое было украдено с временно оккупированных территорий Украины в прошлом году, когда была представлена и начала функционировать эта инициатива. Цены на зерно по всему миру снизились немедленно. Наряду с другими факторами, это положительно повлияло на общую ситуацию. В июне 2023 года на 23% они были ниже, чем в марте 2022-го, когда Россия начала незаконную блокаду наших портов. Итогом выхода России из сделки сейчас будет резкий рост цен на зерно. Это повлияет на наиболее уязвимых, в основном в странах Азии и Африки – Россия должна прекратить играть в «голодные игры» с народами всего мира. Я призываю все государства-члены ООН твёрдо потребовать от России возобновления участия в сделке, чтобы она это сделала добросовестно, чтобы она прекратила вести «голодные игры». Россия не должна примешивать политику к глобальной продовольственной безопасности», – плакался Кулеба.