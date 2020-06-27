Одэсьци хиреют среди одесситов

27.06.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Полторы калеки одесских одэсьцив изнывают на карантине — своих в городе нет. Показушная борьба с коронавирусом отразилась на курортном сезоне — приезжих мало. Никто не ищет «Потьомкынськы сходы», не ловит медуз — «Га, смаколыкы!», и не падает в обморок от легкого бриза — «Бижимо, йде цунама!». Даже на Дерибасовской сена не накладывают для привлечения внутреннего туриста, и не пасут коз, как делали это последние годы, чтобы рагули чувствовали себя как дома.

Тревожный пост, фактически сигнал SOS на эту животрепещущую тему написала у себя в Фейсбуке матерая активистка евромайдана Алена Балаба. Если кто подзабыл, та самая Балаба, которая называет Одессу «южным бандерштатом», за месяц до событий 2 мая 2014 года, будучи пресс-секретарем местной организации партии УДАР, сожгла на Вечном огне Георгиевскую ленточку, и остальные евроактивисты так вдохновились, что тут же подгавкнули: «Ура! Колорадов жечь!». И сожгли.

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«Приезжают друзья из Нового Света, — поделилась Балаба на своей ФБ-странице, — куда в Одессе можно их повести в кафе или ресторанчик, чтобы обслуживали на украинском или английском и чтобы вкусно и душевно? И все подвисают от такого вопроса — потому что таких мест реально единицы. 2020 год. Одесса — это Украина, да.

В украинском городе нет детских садиков исключительно на украинском, проблемно в школах — детям просто навязывают «русские классы», потому что учителя до сих пор не могут выучить мову. В вузах — я промолчу. Чиновники — так же».

Несколько месяцев назад Балаба уже пыталась бороться с действительностью, жалуясь — почему, мол, ее, говорящую на украинском языке в Одессе, спрашивают: «А ты откуда понаехала?». И действительно — почему? Вопрос этот — «почему» — желательно задавать с интонацией Людвига Аристарховича, нагадившего в лифте. Будет аутентично, ведь сама активистка, как и ее соратники, именно понаехала: родилась в Ровно, затем проживала в селе Набережном Беляевского района Одесской области — стандартный путь истинного одэсьця.

Но перейдем к вишенке на торте — комментариям под постом Балабы. Замечу, что в данном случае речь идет о кубле нациков, активистов, патриотов и прочих отмороженных профессиональных украинцах, слетающихся на Балабу, как мухи на то самое, что оставил в лифте Людвиг Аристархович. От этих комментариев у одэсьцив забрызжет кровь из глаз — well cam в в реальность, а одесситы узнают, какие места точно не следует посещать.

Итак, Балаба спрашивает, куда повести гостей, чтобы обслужили по-украински и негодует в целом — «виключно українською» ничего нет. И вот как ей отвечают побратымы, завязывается диалог трагизма!..

— Так в Киеве то же самое.

— Точно так же и в Харькове.

— Подарите им билеты до Львова.

— В МакДональдс на вокзале их можно повести.

— Я недавно в супермаркете попросила «касирку» разговаривать по-украински — она сказала, что из Приднестровья и «не розуміє».

— «Гречка». Все чудесно (еда, напитки, душевность) и официанты разговаривают на чистом украинском, если слышат его от нас.

— «Львовская Мануфактура» на Дерибасовской.

— В «Пузатой хате» на Дерибасовской — на украинском. Во всяком случае, было.

— «Куманець», там разговаривают на украинском. Меню на английском также.

— «Хмiльна Качка».

— В отеле «Немо» персоналу запретили говорить на украинском языке. Множество молодежи приехало с западной Украины, вынуждены переходить на русский.

— Да даже в украинских классах в школе учителя преподают иногда на двух языках, и на переменах слышно только русский… Реально пора уже создавать свое параллельное образование. Потому что откуда появятся те ресторанчики, если большинство живет мифами о Новороссии… Я злая на все, что вокруг.

— Мы сейчас находимся в ситуации тотального возвращения на орбиту РФ. Такими темпами скоро будет не параллельное, а подпольное образование.

— Это в регионе было постоянно – мова считалась признаком «селючності», «понаєхавших». Это было при Союзе, есть и сейчас.

Жах в общем, представляете, как им страшно! А я просто еще раз подчеркну, что так страдает и изнывает тот самый «прогрессивный» контингент, для которого нормально превратить в кусок фарша человека за отличное политическое мнение, который отбраковывает детей — эти низкого качества, а эти чуть качеством повыше, не считает за людей жителей Донбасса, ну а чуть что померещится — живьем жжет. Подспудно, конечно, понимая свою убогость — к «подпольному образованию» вот стремится, в схроны, как требует нутро.

Кстати, названия заведений, где все по-украински, говорят сами за себя — «Гречка», «Львовская Мануфактура», «Пузата хата», «Куманець», «Хмiльна Качка» — их уровень. Очень в «духе города», основанного Екатериной II, да и еще одному из отцов-основателей — Арману Эммануэлю дю Плесси Ришелье, то есть Дюку, взирающему на происходящее со второго люка, тоже явно «должно понравиться». Так что паника «прогрессивного контингента» ясна, ведь даже если ничего не делать с занозой — не обратиться к врачу или не намазать гнойник мазью Вишневского, организм рано или поздно отторгнет занозу сам.