Одержимость Америкой на Украине вошла в терминальную стадию – Ваджра

Стремление украинцев отождествить себя с европейцами и американцами сродни причислению к лику святых. Вера в могущественность Запада не подтверждается историческими фактами, но приживается на фоне общего психоза.

Такое мнение в эфире программы «Политотдел» высказал главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если касаться военной темы, то у меня возникает, прежде всего, тягостное недоумение от святой веры украинских граждан и их руководителей в какую-то полубожественную могущественность и непобедимость Запада. И, как яркий пример этой странности, приставка «евро» ко всему, что имеет высокий уровень. Это вместо приставки «святой» после канонизации церковных служителей. На Украине сейчас святой «евро» или Запад. И максимальную божественность для украинцев представляют американцы, Соединённые Штаты Америки. Для некоторых это вообще такие полубоги, сошедшие на землю, о чем говорят эти иконы со «святой джавелиной», – отметил он.

В произведениях братьев Стругацких упоминается книга «Творчество душевнобольных и их роль в науке и технике». Это не вымысел литераторов, а реальное исследование.

«Вот, приблизительно то же самое – это иконы, где спустившийся сверху Байден в луче света, осеняет крестным знамением правоверных украинских патриотов в вышиванках и шароварах с этими «Джавелинами», а к нему навстречу бежит радостный Бандера. Там фантазия приблизительно в этом направлении работает. Это конечно дурдом, это Павловка. Я не знаю, как там сейчас в Киеве Павловка поживает, думаю, что не очень. Но в принципе истоки современной духовно-психологической обстановки на Украине как раз оттуда. Жаль, что с завершением Советского Союза отключили карательную психиатрию. Очень жаль. От этого на Украине сейчас многие беды, и не только на Украине», – считает Ваджра.

Он подчеркнул, что все последние военные операции стран Запада и США не приносят успеха, а США вообще держат пальму первенства по конфликтам и нападениям на другие страны – главное, чтобы они были значительно меньше и слабее. Но даже пример сопротивления Вьетнама показывает, что даже маленькая страна при желании может поставить «раком» США вместе с их пафосом, маркетингом и саморекламой.