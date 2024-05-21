Одержимую Нуланд уволили за разжигание Третьей мировой войны – Скотт Риттер

Константин Серпилин.  
21.05.2024 16:43
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд уволили за подковёрные переговоры в Пентагоне и в Киеве, а также за её позицию относительно нанесения ударов по России.  

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд уволили за подковёрные переговоры в Пентагоне и в Киеве,...

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Наполитано продемонстрировал свежий ролик, где Нуланд призывает дать Киеву оружие для ударов по территории России в признанных Западом границах.

«Удары по этим базам внутри России» – мадам «третья мировая война», она этого хочет», –  прокомментировал телеведущий.

«Есть причина, по которой она является бывшим помощником заместителя госсекретаря, потому что она озвучивала эту политику. Было время, когда то, что она говорила, соответствовало политическому мышлению администрации Байдена в отношении Украины. Есть причина, по которой мы снабжали Украину некоторыми видами оружия, разведданными и так далее.

Но стало ясно, что украинцы не собираются удерживать оборону, что украинцы вот-вот рухнут, и что если вы спровоцируете русских, это может привести к расширению конфликта, к которому ни США, ни НАТО не были готовы эффективно отреагировать. И это может привести к эскалации, которая приведёт к прямому военному конфликту, которого администрация Байдена стремилась избежать», – отметил он.

«Они предупредили Нуланд, чтобы она не озвучивала это, она пошла наперекор им, подтолкнула Пентагон за кулисы, поговорила с украинцами за кулисами, и в результате была уволена. Она просто открыто говорит о том, за что её уволили.

К счастью, никто в администрации Байдена её не слушает. Она опальный бывший чиновник, она просто играет. Я думаю, что они отправили её в Колумбию или Гарвард, или куда-то ещё, где у неё есть синекура. И она просто пытается успокоить тех, кто спонсирует её нынешнюю академическую деятельность», – объяснил Риттер.

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