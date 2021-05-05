Одесса 2 мая 2014 года – это не просто трагедия, а ритуальное политическое убийство

05.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Необходимо требовать от российской власти признать и объявить украинскую власть и их пособников преступным режимом.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил член экспертного сообщества Общественной палаты Российской Федерации, военный эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Второго мая 2014 года была не трагедия. Трагедия – это когда машина попала в ДТП или произошла техногенная катастрофа. Второго мая 2014 года украинский режим совершил ритуальное политическое убийство. Второго мая 2014 года преступный украинский режим сжёг в Одессе часть нашей души. И задача акции в память о погибших в Одессе показать российской власти, что мы помним, кто убил тех людей, и мы знаем, кто их мог спасти…

Украинский политический режим чётко встал на рельсы войны с Русской цивилизацией. Сегодня российская политическая власть не признаёт эту войну. Россия даже не ввела санкции против Украины за убийства русских одесситов, за расстрел мариупольцев, за другие подобные ритуальные политические убийства», – заявил Орлов.

«Преступления и злодеяния украинской власти и их пособников должны быть осуждены. Мы должны потребовать от российской власти признать и объявить украинскую власть и их пособников преступным режимом», – призвал эксперт.

В свою очередь, глава движения «Идентаристы России» Росс Марсов отметил, что события на Куликовом поле в Одессе – прямое следствие политики притеснения русских на постсоветском пространстве.

«Конфликт на Донбассе разрушил иллюзию благополучия и безопасности. Люди столкнулись с суровой реальностью, что людей могут убивать, убивать за то, что они считают себя русскими, за то, что они ассоциируют себя с Россией. Лента с мемами сменилась сводками Ополчения Донбасса и списками погибших мирных жителей. Сожжение людей в Одессе 2 мая – это итог политики притеснения права быть русским на постсоветском пространстве. Это не первая и не последняя жертва, которую несут русские» – предупредил Марсов.