Одесса: 2 мая и День Победы будут под запретом?

05.04.2020, Одесса, Валентин Филиппов

Карантин может использоваться властями, чтобы запретить неудобные для правящего режима на Украине ставшие уже традиционными массовые оппозиционные выступления одесситов на памятные даты – годовщину освобождения города от фашистов и в День Победы, а также траурные мероприятия по погибшим в Доме профсоюзов.

Об этом в интервью обозревателю «ПолитНавигатора» Валентину Филиппову рассказал экс-кандидат в мэры Одессы глава партии «Союз анархистов Украины» Вячеслав Азаров.

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Валентин Филиппов: В нашей импровизированной студии без масок, не прячась от бацилл, бактерий и вирусов, анархист из Одессы Вячеслав Азаров. Славик, я приветствую тебя.

Вячеслав Азаров: Моё почтение.

Валентин Филиппов: Уже четыре дня, как на Украине принят закон о продаже земли. Как там, легче с коронавирусом стало?

Вячеслав Азаров: Им, наверное, намного легче стало после этого. «Реформы» – в карман режиму, борьба с последствиями «реформ» – в карман режиму, продажа земли туда же, на лечение от коронавируса. То есть, одно за другое цепляется.

Вот вспомним ту массу скандалов с реформой Супрун, с её «оптимизацией», с оставлением глубинки сельской без всякой медицинской помощи.

Огромное количество врачей и медперсонала уволилось. Все уехали на заработки: кто в Россию, кто в Европу. То есть, самое главное, у нас нет развитой медицины, у нас нет какой-то подушки экономической безопасности, в том числе, и в медицине, в экономике, социальной защите населения. Всё полностью выхолощено «реформами».

И теперь получается, что для того, чтобы спасать страну на период эпидемии, срочно понадобился кредит. Кредит нам не дают, потому что под него должна быть установлена какая-то программа неолиберальных реформ, в частности, продажа земли. И вот у нас ночью, как у нас любят принимать конституции, важные законы и так далее, приняли закон о продаже земли.

Получается такая социально-медицинская катастрофа, плавно переходящая в углубление экономического кризиса. Потому что понятно, что земля – это последний украинский ресурс. Ни с кем не посоветовались, никакого референдума с народом не проводили, а просто сказали: вот нам нужно восемь миллиардов для погашения, для решения всех этих проблем с коронавирусом, вот давайте возьмём у МВФ. А за это мы должны им отдать землю.

Там с референдумом вообще такое издевательство. Всё время муссировался вопрос о том, что надо провести референдум о том, стоит ли вообще продавать землю, а теперь акценты сменились: «А мы потом проведём референдум по вопросу: стоит ли её продавать иностранцам».

То есть, вопрос о том, забирать ли у вас землю, – вообще не стоит! Я так чувствую, что когда подойдёт время к тому референдуму, скажут: мы, наверное, проведём референдум по вопросу: «в какой обложке печатать этот закон: в мягкой или твёрдой?».

Кстати, земля и с ископаемыми продаётся. Это ж не гумусный слой они пытаются продать…

Сначала реформами разграбили страну, полностью уничтожили на приватизации…

Что нам делать с этим? Ну, к сожалению, пока не будет искоренена эта система внешнего управления, пока не местное население будет тем арбитром, кто оценивает действия властей, а люди из-за рубежа, из каких-то центров Запада, до тех пор над нами будут издеваться. То есть, там будут принимать решения, что для нас целесообразно, а что нет.

Были большие надежды на нового прокурора, что он закроет резонансные дела по стрельбе на майдане, по Стерненко, по Бузине.

Валентин Филиппов: Откуда у вас такие надежды, я не знаю. А ты знаешь, за что я люблю одесситов. Они сидят вот там внутри, вроде бы, там, где, казалось бы, ну совсем безысходно. А оптимизмом могут заразить половину планеты.

Вячеслав Азаров: Это не мы надеемся, это вбрасывают такие темы в СМИ и в соцсетях: вот сейчас, сейчас; вот не получалось раньше, вот весна пришла – будем сажать, наконец-то.

Но получается так, что медиасфера, общественное мнение используется, насколько я уже стал понимать, в роли «полезных идиотов». То есть, вот сменили прокурора, ему надо дать время на то, чтобы он вошёл в курс дел. Мы всё ожидаем, на позитиве. Поддержка власти: давай, давай. Они используют эту волну, насколько я понимаю, для каких-то кулуарных торгов.

«Вот общественность давит, и мы на вас давим, надо как-то порешать вопрос. Вот вы здесь уступите, и мы здесь закроем всё». Нормально так порешали себе. Потом выключили эту волну: «ну, не получилось опять».

То есть, действительно надо понимать, ты совершенно прав, что были какие-то обоснованные надежды, когда сменялся президент. Сейчас, когда система вся устаканилась, пришла опять в равновесие, интересы элит олигархов… Ничего опять поменяться не может. Я не знаю, какой толчок должен быть, социальная революция, наверное, от голода, чтобы как-то система встряхнулась.

Валентин Филиппов: Ты веришь в революцию от голода?

Вячеслав Азаров: Теоретически да, при наличии организации. В стихийный бунт я не верю. Это легко всё подавляется, потому что мы помним историю социальных революций. Везде должна быть нормальная, работающая организация, которая, увы, стоит больших денег.

Валентин Филиппов: И от власти надо то, чтобы она была слаба или закрывала глаза на эту организацию. Потому что в современном мире я не представляю себе, как не вычислить эту организацию и не придушить на корню.

Вячеслав Азаров: Должны совпасть как-то интересы. Ну, вот я как-то в одном из интервью говорил. Действительно, захотят избавиться от внешнего управления или хоть как-то его ослабить, попытаются опереться на недовольство возмущённых, ограбленных, голодных масс. Но пока даже этого не наблюдается.

Уж, какие были впечатления: ну, всё, сейчас поменяется, это ж Порошенко съедят с шерстью, с когтями, со всем. Ничего, нормально. Мало того, последние, как бы, слухи из первых эшелонов, что за голосование по земле ему обещали снять все вопросы, закрыть.

Валентин Филиппов: Порошенко является одним из землевладельцев очень крупных. У него под контролем земля, которая пойдёт под продажу. То есть, он на этом ещё очень сильно выигрывает.

Но перейдем к карантину. Как стало в Одессе?

Вячеслав Азаров: Людей реально поменьше. Мы даже успели там провести небольшую акцию. Подавали обращение по поводу больницы скорой помощи старой. Всё это прошло нормально, потому что мы больше двух не собирались, плюс третий фотографировал.

Валентин Филиппов: Массовая акция из двух человек с плакатами и один фотоаппарат.

Вячеслав Азаров: Не, в онлайне мы провели. Главное фантазия – как проводить акцию. Можно подстроиться под любую систему, которая недостаточно репрессивна для нас.

Валентин Филиппов: За последние пять лет акции левых, любые попытки, они разгоняются с помощью националистов. А почему у вас получилось?

Вячеслав Азаров: Не, ну мы давно работаем на партизанщине. Ещё со времён, когда по железной дороге выходили. И всё равно нашёлся предатель, который нас вовремя заложил, пришли нас разгонять на второй половине акции тогда. Это 2016 год или начало 2017 года. Давно. То есть, с тех пор ограниченное число лиц, пятёрки действуют. Каждый обзванивает свою территорию.

Валентин Филиппов: Подожди, так это полиция тоже больше двух человек не может….

Вячеслав Азаров: Не знаю. Не пробовал ещё. Надо будет что-то попробовать. Трамваи ходят полупустые. В трамваи я не захожу, потому что не пытаюсь проверить на себе коронавирус. «Привоз» наполовину пуст. Реклама уже началась, билборды у нас с рекламой «Привоза», который никогда в рекламе не нуждался. То есть, немножко как-то прикрутилась жизнь в этом городе. Меньше активности.

Валентин Филиппов: Так «Привоз» не закрыт?

Вячеслав Азаров: Нет, Привоз не закрыт. Людей снабжает продуктами. Наоборот. Билборды пишут: у нас всё безопасно, мы всё дезинфицируем. Там действительно ходят дезинфицируют. Но, во всяком случае, знакомые торговки мне говорили. Я сам не наблюдал. Но, народу действительно поменьше за счёт приезжающих из сёл. В основном, на перепродаже стоят.

Валентин Филиппов: Контрабандные сигареты есть? Вот этот ряд со стороны автостанции, если заходить…

Вячеслав Азаров: А у нас реконструкция прошла. С той стороны автостанции уже так хорошо отстроили. Хозяева «Привоза» вложили деньги, теперь там будочки. Какие-то лавочки с сигаретами стоят, но не в таком объёме. Может они куда-то переместились, я их не отслеживал.

Больше интересует проблема 7-го километра, там, где оптовая торговля наша, с чего живёт город в какой-то определённой мере. Седьмой километр закрыт, а как там с остальными оптовыми передачами пока…

Валентин Филиппов: С седьмого километра опт на всю Украину идёт, по-моему.

Вячеслав Азаров: Ну, да.

Валентин Филиппов: В общем, шортики, шлепанцы на это лето, плавочки…

Вячеслав Азаров: Ну, с плавочками, вообще, можно не угадать, какой размер будет после карантина. На вырост надо брать.

Валентин Филиппов: А что, ещё есть что кушать?

Вячеслав Азаров: Не, пока кушать что есть, слава Богу. То есть, ажиотаж был в супермаркетах. Увеличилась, как везде увеличилась гречка и рис, но пока ещё терпимо с этим делом. А вот с торговлей промтоварами, конечно, туго. Но, действительно, у нас границы закрыты, всё закрыто. Последняя информация. Уже стали отказываться, у нас же там обещался туристический прорыв. По-моему, 10 или 11 лайнеров должны были зайти в Одессу летом.

Валентин Филиппов: А да, да. За 20 лет зашло пять, а сейчас за одно лето 11.

Вячеслав Азаров: Обещали, обещали. За спрос не дают…. Так они теперь стали отзывать свои заявки, потому что не известно, когда здесь всё закончится. Последняя информация была, что отзывают договорённости о заходах.

Валентин Филиппов: Мешает ли карантин сносить памятные доски мемориальные на стенах наших домов или памятники? Вон, даже в Чехии умудрились, в честь карантина снести памятник, не говоря уже про территорию Украины.

Вячеслав Азаров: На Тернопольщине голову отбили памятнику, солдату.

Валентин Филиппов: Что будет вообще с 10 апреля, Днём освобождения Одессы? Что будет со 2 мая? Что будет с 9 мая? Не будет ли использован карантин властями для борьбы с этими памятными для народа Украины и одесситов датами?

Вячеслав Азаров: Я думаю, что обязательно будет использован. Уже наш главный «нострадамус» Украины, министр МВД Аваков сказал, что по его предположениям эпидемия закончится числу к 15 мая, и будет снят карантин. Человеку виднее там.

Разумеется, лично наша проблема по этой позиции, как относительно соблюдая эти карантинные меры, всё-таки, прийти и почтить. Я предлагаю гуськом идти, через три метра, нормально. Длинно растянемся, хорошо будет.

Пока этот вопрос подвешен, но власти всячески попытаются это запретить. Причём, насколько я понимаю, те карантинные меры, которые объявлялись, это как раз укрепление полицейского государства, укрепление праворадикальных организаций.

Одно время ходила новость, что Кличко пытается подключить «муниципальную варту» в Киеве к охране правопорядка, а она вся из праворадикалов, из ультроправых организаций. Я не знаю, чем это там закончилось, потому что оно как-то так резко утихло, но вот такой позыв есть.

Я просто хорошо помню. Была ситуация, когда «свободовцы» одно время, где-то в 2016 году боролись с зайцами в пригородных электричках.

Валентин Филиппов: Да, да, да.

Вячеслав Азаров: То есть, человек там 20 гривен не заплатил, ему повыбивали все зубы, покалечили. Индульгенция на применение силы, вот чего ждут. Главное – запугать, чтобы люди не выходили на улицу, причём у них основания есть, карантин идёт. И потом целый год можно рассказывать на разных трибунах, что вот у нас оппозиции уже практически нет, несогласных нет, никто не выходит. 2-го мая закрыт вопрос.

Там, кстати, я фотографии делал, флагшток ставят опять. Важно же собрать деньги.

Валентин Филиппов: Мы не знаем, какой флаг в результате там будет развеваться. Поэтому, пусть ставят.

Вячеслав Азаров: И ты говоришь, что я чрезмерный оптимист!

Валентин Филиппов: Я так понимаю, что по поведению Украины, в принципе, скорее всего, надо вешать белое, потом покрасим.

Вячеслав Азаров: Это кошмар. Надо попытаться это всё как-то провести. Мысли пока обкатываем, они не для прямого эфира.

Валентин Филиппов: У меня такой наивный, тоже оптимистический вопрос. Нет там надежды, что власть своих преступников, своих правых, хотя бы тезисно кого-то сольёт, скормит, посадит? Вот того же Стерненко. Логично было бы. Или посадили, или уже прикопали бы где-то.

Вячеслав Азаров: Я так понимаю, что Стерненко и другие с С-14, Медведько, который обвинялся в убийстве Бузины, они вообще уже такие фигуры для торга. Насколько я помню, Сергей Стерненко под посольством США последнее время, оно его активно защищало. То есть, сторгуются на чём-нибудь для этого. Может быть, действительно посадят, откроют хотя бы дело. Вот, кстати, более вероятно, что могут открыть дело, и его тянуть, раскручивать, пиариться на нём. Но, у меня нет ощущения, что его доведут до конца. Потому что это одна у них резонансная фигура посыпалась, и поднимется буча, что посыпятся все.

Валентин Филиппов: Почему они его не вывезут куда-то, чтобы его не стало, и всё? Ну, зачем такая обуза. Действительно, стыдно иметь дело с.… Эти же люди они дискредитируют украинскую власть, какая бы она не была.

Вячеслав Азаров: Ну, с одной стороны, да. С другой, у нас же нет теперь какой-то закрытой системы. Она под таким внешним управлением. Такие утечки. Вот последняя информация была. Оказывается, НАБУ сливало в посольства США и европейских стран компромат на депутатов, над которыми шло следствие.

Валентин Филиппов: Не, это нормально. НАБУ для того и создавалось. Это очевидно. Это схема. Это не на Украине опробировано. Создаётся антикоррупционное бюро, создаётся по инициативе западных спецслужб и с помощью этого НАБУ происходит внешнее управление, в том числе. Оно контролирует чиновников, оно отчитывается на Запад. И оно получает распоряжения, кого придавить, кто не слушается.

Вячеслав Азаров: Вот, поэтому представляешь себе. При такой системе, если кому-то поручишь не правовые действия, чтобы исчез какой-то известный активист, это все равно всплывёт. Я не знаю, кто будет этим рисковать, кому это надо. Доведёт, как то дело с головой Гонгадзе, до самого Кучмы тогда довёл. То есть, никто не рискнёт на такие действия, и зачем? Когда есть постоянный раздражители в обществе, там десяток самых одиозных. И на борьбе с ними можно бесконечно пиариться, объяснять, как им не дают западные партнёры с этим расправиться. И что мы честные, а там все негодяи. Это очень удачная позиция, очень удобная.

Я же тебе говорю, была надежда при смене президента, что что-то двинется. А теперь система устоялась. Может, начнётся новый политический цикл с выборов местных.

Сейчас же такая опасность. С одной стороны раздолье для властей, а с другой стороны опасная ситуация, что ни с этой продажей земли и с этими огромными кредитами на борьбу с эпидемией, они вообще берега потеряли полностью.

Проходила информация: закупки на «Прозорро» по каким-то астрономическим ценам масок, перчаток. В Одессе коммунальщики селфи делали, что они обеззараживают подъезды, сделали пару фотографий и сбежали. А их снимала камера внешнего наблюдения. Всё это в тотальную «залепуху» превращается. И если кто-то отслеживает это всё и будет собирать, то может перед выборами так классно выстрелить вот этим всем, что действительно, какая-то подвижка снизу должна начаться. То есть, по сговору элит ничего не изменится. Если начнут меняться советы на местах, и постепенно….

Валентин Филиппов: Сам сказал – нужна организация. Кто ж отдаст. Организации нет. Должен быть кто-то заинтересован. А никто не заинтересован, или боится.

Вячеслав Азаров: Да.

Валентин Филиппов: Дело такое. Ты говоришь, олигархи. Они тоже Запада боятся. Им тоже это не надо. А народ – союзник ненадёжный. Народ хочет по справедливости, а не так, как договорились. Так что, плохой союзник. Тупик у наших олигархов.

Вячеслав Азаров: Нам-то деваться с подводной лодки уже некуда. Будем как-то здесь между каплями протискиваться, потихоньку.

Валентин Филиппов: Ну, теперь, когда транспорт не работает и блокпосты между городами, конечно, нам деваться уже совсем некуда.

Вячеслав Азаров: Это кошмар, конечно. Готовимся к местным выборам.

Валентин Филиппов: Удачи на местных выборах.

Вячеслав Азаров: Спасибо большое.