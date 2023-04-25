Одесса: 82-летнюю преподавательницу уволили за «Чайковского на русском языке»

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Когда из одесского оперного театра уволили главного дирижера Вячеслава Чернухо-Волича… вдумайтесь — за фото с Юсифом Эйвазовым, мужем Анны Нетребко, поддерживающей СВО, не случилось даже большого скандала.

Во-первых, дабы избежать чего-то большего, чем увольнение, дирижер сразу расписался в своей любви к Украине, заявил, что не будет играть музыку российских композиторов, сотрудничать с российскими артистами и перешел на мову.

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Однако в Опере все равно посчитали это «нечеткой позицией в отношении российской агрессии» и восстанавливать дирижера не стали. А патриотическая общественность еле пискнула. И действительно — трогать человека как-никак публичного, имеющего средства на адвоката и связи в верхах, и к дереву не привяжешь, и морду не набьешь, заставив записать «на камеру» покаянное видео, — ссыкотно и никакого гешефта.

Они же для пиара только сирых и убогих привязывать к деревьям могут. И для самого Чернухо-Волича, занимающегося, так сказать, индивидуальным выживанием — жемчуг мелок — все обошлось бескровно. Ну, заменит черную икру на красную, ну вырядится в вышиванку — не пропадет!

А как быть с теми, у кого это выживание видовое? То есть с обычными вынужденными гражданами Украины, бессильными перед оккупационным режимом? Которые, к тому же, от своей принадлежности к русской культуре не отказались. Рассказываю.

На днях одесский юрист Ксения Проконова опубликовала в Фейсбуке пост:

«В Одессе уволили преподавателя за русский язык».

Из поста и комментариев под ним следует, что ее 82-летняя бабушка вела в Одесском театрально-художественном колледже урок, рассказывая – согласно действующей программе! — о творчестве Чайковского и Рахманинова. Вот только один из учеников испытал от этого дикую идиосинкразию. «Гоп, гоп, гоп, чiда, гоп, а я спiваю», понятно, ближе.

«Студент на полном серьезе отказался слушать Чайковского, Рахманинова и иже с ними. Позднее подал жалобу на то, что 82-летний преподаватель ведет урок в Zoom на русском языке. Поскольку руководство колледжа решило не разбираться, а просто надавить и заставить уволиться, ищем новое место работы. Преподаватель музыки, истории искусств», — сообщила Проконова.

И вот тут уже патриотическая общественность возмутилась — на женщину, не от хорошей жизни в 82 года знакомящую быдло с Чайковским, наехать гораздо проще. Ей тут же пожелали поскорее отправиться к упомянутым композиторам, разобрали юристку Проконову по косточкам: «Ця потвора у 2019 році відвідувала Москву», «Але, СБУ» и все такое. Патриоты — не в пример с дирижером — устроили настоящую травлю в соцсетях преподавательнице и ее внучке:

«Старой бабке готовиться к земле пора». «В каждом универе эти старые пердуны засели, которые не способны подстроиться под новую реальность и живут еще в совке». «Пока все совки не вымрут, война не закончится». «Преподаешь по-русски — с вещами на выход и немедленно!». «Вопросы с вами будут решать не в правовом поле». «Нет русскоязычных украинцев, нет!» «82 года, кладбищем воняет».

Как написала Ксения Проконова, «ежедневно нарушаются права сотрудников со стороны работодателей. Единицы идут в суд: это дорого и хлопотно. Но отсутствие суда не делает работодателя правым. Просто еще одно нарушение в мире осталось без юридического наказания».

Еще одно из тысяч, совершаемых на Украине. И кто-то еще вякает, что денацификация не нужна?!.