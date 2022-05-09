Одесса. 9 мая в оккупации

Новости Украины

Комендантский час. Люди с балконов поздравляют друг друга с Днем Победы. 9 Мая Одессу опять посадили под домашний арест. Обыватель негодует, вспоминая прошлые шествия Бессмертного полка — а сейчас, дескать, что: «вот ПВО пролетело и — ага…».

Только я крамолу скажу — а в прошлом (позапрошлом и т. д.) году вы себя арестованными не чувствовали? Разве транспорт не останавливали, чтобы ветераны, те крохи защитников Одессы, которые были живы, и 80-летние дети войны не могли добраться до Аллеи Славы? Еще как останавливали! Разве людей, несущих портреты предков, не избивали? Еще как избивали! Разве нацики не тыкали в лица старикам портретами преступников СС? О-о-о… И не в прошлом ли году на организаторов Бессмертного полка завели уголовные дела и им потом всем Фейсбуком на адвокатов собирали? И не на прошлый ли День Победы, отчаявшись добиться аудиенции, но зная, что держиморды из мэрии пойдут возлагать венки, протестующие против коммунальных тарифов горожане двинули на них с плакатами «Нет геноциду», а их мордой в асфальт, и еще в асфальт, а потом в тюрьму?.. Так что вот не надо ля-ля.

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Не было тут никакого мира и раньше — просто на этот раз в гетто запретили праздник, штатная ситуация, бывает. И будет еще. Пока, повторюсь, в Одессе будет Украина. И поздно уже плеваться в желто-голубые экраны, из которых мэр Труханов поздравляет одесситов с запрещенным на Украине Днем Победы, нацепив красный мак, прозванный в народе жопой павиана — после драки кулаками не машут.

К слову, Труханов заявляет, что «и нынешний нацизм будет побежден»… Это какой — когда ветеранов в транспорт не пускают, чтобы они по дороге сознание теряли, и людей за красные гвоздики бьют? Или когда мирных, безоружных, но второсортных, «тому, що вата», в Доме профсоюзов жгут? Ладно, тоже спросим потом. Как Труханов сам себя победить собирается?..

А одесситов опять давили морально накануне Дня Победы. Правда, снимая с себя ответственность. 8 мая 11 (!) раз включали воздушную тревогу — это рекорд; обещали, что агрессор обязательно разбомбит Одессу – если не 8-го, так 9-го. Бесконечно напоминали, что согласно новому закону, задерживать граждан без объяснения причин теперь можно не на трое, а на девять суток, и проводить обыски без понятых даже ночью теперь можно без санкции суда или прокурора. Вот чтобы ни на минуту не могли расслабиться — а то вломятся к вам ночью, а вы с родичем из Израиля чарку за деда по Скайпу поднимаете.

Уже к часу дня 9 Мая наловили 15 нарушителей комендантского часа, правда, не объяснили, за что конкретно — но для острастки. Потом все равно допишут в протоколах, что за любовь к русскому миру. И потчевали нас новостями о визите в город главы Евросовета Шарля Мишеля и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Цель встречи — усиление санкций в отношении России. Ну и культурная программа в пустом городе, конечно!

«Я приехал праздновать День Европы в Одессу, город, о котором Пушкин говорил, что «можно почувствовать Европу». Где сегодня украинский народ защищает свои памятники от ракет и свободу от российской агрессии. Вы не одиноки. ЕС поддерживает вас», — написал Мишель в Твиттере.

Сразу видно, что Стерненко на встречу не позвали — а это его назначили идеологом сноса русских памятников, и он предложил начать с Екатерины II. А что до вчерашнего прилета в новодел — гостиницу Grande Pettine на пляже Большого Фонтана, то, по неофициальной информации, в ней находилось лежбище наемников. А никакие не мирные граждане. И не памятник. И не Пушкин.

Но не по масти Шмыгалю дурилку картонную Мишеля с его политически дремучим высказыванием учить, понятно. Поэтому он распалялся о своем, о девичьем, по методичке:

«Мы рассмотрели текущую ситуацию в порту Одессы. Мир должен увидеть, что на самом деле происходит, и как Россия блокирует морские порты Украины, приводя к дефициту продовольствия».

Ну а для усиления эффекта, Мишель со Шмыгалем в бомбоубежище фотографировались (воздушной тревоги испугались). Весьма символично и на будущее правильно — 9 Мая все-таки, День Победы. И нечисть это на животном уровне чувствует.

«За свет и мир мы боремся — они за царство тьмы».