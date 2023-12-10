Одесса: Айн, цвай, военком. Айн, цвай, полицай

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В одесских соцсетях наблюдается массовая благотворительность — люди даром отдают абонементы в спортзалы и постят фото пустых вымерших «качалок». Ну, вы догадались — это связано с участившимися визитами сотрудников ТЦК в спортзалы, прокатившимися по украинским городам — от Закарпатья до Киева.

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В Одессе же — общеизвестный факт — военкомы отличаются не только мультимиллионными состояниями, но и особой жестокостью, а также смекалкой. Их подчиненные вылавливали мужиков через сайты знакомств под видом юных сексуальных дев, вели охоту на улицах из машины «скорой» помощи, врывались в детские поликлиники и вручали повестки отцам, сидящим в очередях с детьми; год назад, пользуясь своим маскировочным окрасом, прятались на елочных базарах — «здравствуй, жопа, новый год», в общем…

При этом поражает, что несогласные с могилизацией — как жертвы, так и их родственники — до сих пор вызывают полицию при агрессивной попытке вручить повестку. Ведь и так было понятно, что могильщики из военкоматов работают с полицаями в связке. А теперь просто перестали это скрывать. И даже повестки перестали вручать — без документов гребут мясо.

Так, на выходных в Одессе вновь случилось сразу несколько связанных с могилизацией скандалов.

В первом случае мужчина был задержан сотрудниками ТЦК на улице во время комендантского часа. Да, это нарушение, однако по т.н. украинскому закону, военные из ТЦК не имеют означенных полномочий. Задержанный только и успел, что записать видео, на котором недоумевал — почему его доставили не в полицию, а в военкомат? Вызвал полицию, общался с «правоохранителями» через запертый забор. На видео был отчетливо слышен хохот людей в полицейских погонах.

Но это дело типичное — бродить в комендантский час могут только патриоты, раскалывающие памятники, их никто никогда не задерживал и в ТЦК не забирал.

Ладно, это цветочки, рядовая ситуация — для ощущения средней температуры по палате, то есть типичный каждодневный беспредел с участием полиции.

Теперь о ноу-хау. То есть о другом случае невиданного следования закону.

Полицейские позвонили в дверь к мужчине, заявили, что он в розыске и привезли в райотдел, где его уже ожидали сотрудники ТЦК. По документам, правда, оказалось, что ни в каком розыске мужика нет и не было, что история эта выдумана от начала и до конца, и даже справки о непригодности к военной службе у человека имелись. Однако вместо этого его тоже заперли на территории ТЦК и без объяснения причин не выпускали.

Оба бедолаги успели записать видео, оба заявили, что, вероятно, больше не выйдут на связь, что их уже ждут некие автобусы, а у тех, кого в них загружают, телефоны забирают. Да — обоим даже не выдали повестки! Зачем, собственно, эта бумажная волокита — нет бумажки, и помощь потом на похороны выделять не понадобится…

И все это на фоне стремительно бегущей ленты новостей об обстановке на границе Одесской области:

«Машина с уклонистами пыталась прорвать кордон», «Мужчина с поддельными документами на выезд сбил сотрудника военкомата и сбежал» (хоть кому-то повезло), «Был задержан организатор побега уклонистов за границу»…

Да! А возвращаясь к началу заметки… Вы, наверное, подумали, а кто ж теперь примет в дар абонементы в спортзалы, если могильщики оттуда не вылезают? Так женщины же!..

Хотя я б не брал — бесперспективно. Ибо вопрос мобилизации слабого пола — дело времени. Похоже, ближайшего.