Одесса без гауляйтера: Отправился искать встречи с Бандерой

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Гауляйтера Одесской военной администрации Максима Марченко уволили с должности. Причем, как-то втихушку, чтобы никто не заметил. Сначала эту весть принес представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук, и лишь сутки спустя соответствующий указ появился на сайте главклоуна.

Из документа следует, что ушел Марченко по собственному желанию: «…уволить с должности председателя Одесской областной государственной администрации согласно поданному заявлению».

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Вот только местная патриотическая общественность усмотрела в данном внезапном решении что-то неладное.

«Это неуважение к обществу. Мы имеем право знать, чем руководствовалось правительство в этой ситуации. Я не говорю, что не за что было снимать, но это было бы честно по отношению к обществу. Если Марченко не справился, то это ответственность, прежде всего, тех, кто его назначал на эту должность. Так выходит, они просто свои ошибки прячут под ковер. Ну, убрали и убрали, ну, поставят другого», — прокомментировал ситуацию представитель Одесской областной организации «Комитета избирателей Украины» Анатолий Бойко.

Марченко, с 1 марта 2022 года стал главой Одесской ОВА, сменив на этом посту Сергея Гриневецкого, в прошлом классического коммуниста-карьериста. Но, что называется, «не зашел» расколотому обществу по двум причинам — одним только лишь за факт, что в прошлом был командиром карательного батальона «Айдар», другим – потому, что не разогнал в обладминистрации «кубло Кремля»… и главную кость в горле всех патриотичных патриотов – зам главы облсовета и члена запрещенной ОПЗЖ Вадима Шкаровского.

«Шкаровский отличился систематическими пренебрежительными высказываниями в отношении территориальной обороны и защитников Украины, называя территориальную оборону «бандформированием», транслировал свои пророссийские взгляды, занимая должность заместителя председателя Одесского областного совета, не признавал агрессию российской федерации в Украине, начиная с 2014 года называл Революцию Достоинства — «государственным переворотом», находится в базе «Миротворца» за подрывную деятельность в отношении обороноспособности Украины», – говорится в заявлени партии «Европейская солидарность»).

Тем не менее, весь последний год Шкаровский и Марченко вместе раздавали военным награды.

Не говоря уже о «зраде зрадющей» в виде ряда коррупционных скандалов и налетов на ОВА СБУ и прокуратуры, с последующим задержанием по подозрению в коррупции двух заместителей гауляйтера, Олега Муратова и Игоря Ткачука, а также чиновников пониже рангом, которым вменили растрату денег для военных, а также хищение у них продуктов и обмундирования.

Вы только представьте, что это в глазах тупого куска профессионального патриота вроде Ганула или депутата Гончаренко — один зам на «Миротворце», двое других под руководством военного воруют у военных все подряд…

А Марченко хоть бы хны. Он ни разу даже ничего не прокомментировал — ни зраду, ни пэрэмогу. А на публике появлялся пару раз с дежурным возложением цветов к памятнику Шевченко.

Даже неудивительно, что его официальному представителю в ОВА Сергею Братчуку приходилось постоянно отдуваться за шефа, и от такого напряга он вечно выходил в эфир явно нетрезвым, неся новости о «всеобщей обязательной мобилизации женщин», которую сам придумал, и прочий галлюциноз.

Однако пока общественность гадала, почему айдаровец такой неуловимый и за что же его все-таки поперли, он сам внезапно сделал красноречивое заявление:

«Я считаю, что должен делать то, что умею лучше всего — убивать врагов и воевать ради будущего Украины. Надеюсь, что вскоре я вернусь к своему любимому делу. Но моя душа и сердце навсегда остаются в Одессе… Слава Украине!».

То есть машина для убийств сама подтвердила, что просто стремится к любимому делу — убивать. Сам признался – в чем спец, а не оратор, не комментатор.

Между тем в СМИ вовсю стали гадать, кто же сменит машину-убийцу на посту нового гауляйтера, и по инсайдерской информации на это претендуют представители ВМС, некая шишка из сухопутных войск и эсбэушник.

Но патриотической общественности слухи о военщине тоже не заходят — она балованная.

«Не вижу логики назначать дальше в Одессу военного или правоохранителя. Мы по факту тыловая область. У нас есть оперативное командование «Юг», у нас есть ГУНП полиции, у нас есть СБУ. У нас есть, кому заниматься правоохранительной и оборонной деятельностью, но некому заниматься экономикой, некому заниматься развитием региона. Если снова назначить военного и не сместить акценты, гражданскими делами продолжат заниматься старые коррупционеры, и регион не будет двигаться вперед», — считает уже упоминаемый Анатолий Бойко из «Комитета избирателей Украины».

…между тем Одесса и область остаются без руководства фактически неделю, ибо главклоун почему-то телится с новым назначением, а мэр Труханов путешествует по Японии, выклянчивая там подачки на строительство мусороперерабатывающего завода, как-будто у него нет войны («ему покажешь медный грош, и делай с ним, что хошь!»). Хотя подозрения складываются самые чудовищные.

Да, Бориса Джонсона, которому Зеленский предлагал пост одесского губернатор, удои все-таки вряд ли заинтересуют. Но после Саакашвили на этом посту, после убийцы-айдаровца, трудно даже представить, что еще нацисты могут отчебучить, дабы унизить «неправильную» Одессу. Ну не Фарион же, не Стерненко, в самом деле, назначат — они не из силовых ведомств. Пока.