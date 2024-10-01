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Это случилось… в неравной схватке сошлась прыгающая мразота с майдана — старые кастрюли против новых. Красные в горошек супротив Цептер.

И рассорил их Пушкин. А далее — снос всех памятников, связывающих Одессу с русской культурой.

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Старые кастрюли — в силу элементарно еще советского образования и опыта — типа прозрели. И местный аналог Новодворской — журналист Леонид Штекель, который также в молодости мочился на памятники Ленину, лежал в дурках за диссидентство и поддерживал РУХ, выступил с пикетом и внезапным воззванием:

«Я считаю, что репрессии против Пушкина, Бабеля, Паустовского, Ильфа, Петрова, Высоцкого — это преступление перед историей Одессы. Это же нужно такую бредятину бросить в народ! Да по сравнению с этим все эти обвинения времен 37-го года — просто здравомыслие. Нужно состояние постоянной истерики в нашем обществе, отчаяния… А тут так хорошо и все просто: снимем десять памятников и наступит благодать! Свора подонков, играющих на истерии толпы. Неужели кто-то может поверить, что эти, раздувающие истерики государственные лица смогут кого-то победить в войне? Да им плевать на войну! Интересно, а во время войны властям можно устраивать Культурную революцию в духе Мао Цзэдуна? Вместо того, чтобы оборонять страну, власти устраивают чрезвычайно дорогую Культурную революцию со сносом памятников и переименованием улиц, а граждане должны молчать в тряпочку. Не люди начали этот протест, а власти. А люди просто не хотят быть холопами!».

К этому «пламенному борцу» примкнула другая кухонная утварь — конечно, не куликовцы, сожжению которых утварь радовалась 10 лет назад. А победил новодел.

Ганул, Музычко, Балаба, проч. – захейтили «жидобандеровца» сотоварищи многосотенными комментариями с тэгами СБУ и пообещали им «быть поджаренными, как 2 мая».

Однако пикет все-таки состоялся.

Штекель пришел к обладминистрации с рукописным плакатом с именами русских деятелей культуры и «группиз», а Ганул — с толпой экс правосеков.

Штекель:

«Наша задача — напомнить людям, что история Одессы держится вот на этих людях и, уничтожая память об этих людях, мы уничтожаем Одессу».

Ганул:

«Есть распоряжение о демонтаже, его надо выполнить. Но если мы будем видеть игнорирование, то демонтируем памятники сами. Люди для этого есть, и силы тоже. Например, мы показали, что демонтировать орден Ленина можно совершенно бесплатно для городского бюджета».

К участникам акции вышла лишь заместитель директора департамента культуры, национальностей, религий и охраны памятников региональной военной администрации Ярослава Резникова, отрезав:

«Есть закон про деколонизацию, мы его выполняем».

А в это время, когда основные чугунки и кастрюли бузили под обладминистрацией, сумасшедшая нацистка-активистка Алена Балаба одела на бюст Пушкина пакет, символизирующий презерватив.

«Розовый г…дон для ху…ла и его приспешников. Перформанс. Этой художественной акцией мы хотим подчеркнуть необходимость уборки всех имперских и советских символов, которые столетиями отравляют нашу страну. Убрать и не дать им размножиться», — заявила дегенератка.

Коммунальщики перформанс прервали, а нацисты пообещали «собрать в Доме профсоюзов все русские памятники вместе с защищающими их ватниками, – и снова поджечь».

Все это напоминает акцию по выявлению «не догоревшей ваты», а также заодно акцию устрашения — мол, всех, кто против, все равно вычислим и сожжем. Которая, уже напрямую, анонсирована пришлым гауляйтером Олегом Кипером. Впрочем, это уже совсем другая история.