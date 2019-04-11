Одесса: Был салют, будет и освобождение

11.04.2019

Валентин Филиппов, тележурналист

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Я ещё застал свидетелей тех, первых, победных салютов. Залпы орудий оповещали Москву об освобождении наших городов. Город за городом, залп за залпом. Говорят, это вызывало ошеломляющий подъём духа исстрадавшегося народа. Но даже отлаженная советская машина пропаганды не додумалась, что можно салютовать в честь освобождения ещё не освобождённых городов. И, если кто не понял, то это я о вчерашнем салюте в Москве. Салюте в честь 75-й годовщины освобождения Одессы от гитлеровцев.

Конечно, спасибо, что вы о нас помните. Конечно, спасибо, что вселяете в нас надежду на то, что мы – один народ, и страна у нас одна. И тот факт, что для миллионов москвичей День Освобождения Одессы является официальным праздником, возвращает веру нашу общую Родину.

Только остаётся не понятным, почему конкретно этот салют нельзя было организовать не с помощью артиллерии, а с помощью ВКС? Почему он гремит над Москвой, хотя самое место ему в Киеве.

И в РВСН знают точные координаты каждого здания, каждого бункера, и каждой зубной коронки, по которой потом можно будет идентифицировать участников последних двух президентских кампаний на Украине.

Но салют в Москве. Поэтому в Одессе праздник получился грустным. Традиционное возложение цветов к памятнику Неизвестному Матросу произошло дважды. Вначале, на совершенно пустой Аллее Славы под оккупационными флагами оккупационная администрация, попозировала возле символов поверженного города.

Позже, когда оккупанты покинули Александровский Парк, к стеле пошли одесситы. Некогда светлый и радостный праздник стал для большинства днём поминовения. В оккупированном городе иначе быть и не могло.

А в Москве салют. Салют, в честь освобождения Одессы. И остаётся верить, что раз был салют, то будет и освобождение. Иначе, чего пулять было.