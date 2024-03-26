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…лицемерие зашкаливает — мэр Одессы Труханов традиционно рыщет в поисках пострадавших от очередного прилета старушек, чтобы прижать их к мужественной груди, и перечисляет количество выбитых окон.

На самом деле 25 марта произошло следующее: пока российский сегмент Интернета уже обсуждал «горячее поздравление Искандером» в День СБУ не только киевских, но и одесских гестаповцев, обесточенная Одесса оставалась не в курсе случившегося.

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Но факт остается фактом — ракетным ударом был разрушен ведомственный санаторий СБУ «Одесса» (в прошлом им. Дзержинского) на Французском бульваре.

Мало того, что санаторий служил лежбищем гестаповцев — с первых дней войны они съехали из своего официального здания на улице Еврейской — но после прилета в санатории началась детонация боеприпасов, вторично содрогнувшая весь город. СМИ предполагают, что речь идет о боекомплектах для ПВО.

Собственно, закрытая территория эсбэушной «здравницы» столь огромна, что склад там мог находиться не один. Не говоря уже о том, что сами гестаповцы в прямом смысле ходили в санаторий как на работу.

Версия же нацистской стороны, озвученная так называемыми Силами обороны Украины.

«Враг продолжает ракетные атаки. Применяет различные виды оружия. Вновь ударил по рекреационной зоне Одессы двойным ударом по баллистической траектории. Два здания разрушены, в домах вокруг выбило остекление. Известно о четырех раненых».

Однако жертв среди мирняка нет (вот досада!), иначе, сами понимаете, какой вой стоял бы с украинской стороны. Зато в военный госпиталь на том же Французском бульваре «скорые» ехали буквально караванами. Однако ни о количестве раненых, ни о количестве погибших, в данном случае, вестей быть не может.

Лишь днем 26 марта, когда абонентов стали подключать к электроснабжению, в эфир были запущены пропагандисты.

«…так грязножопые поздравляли украинцев с Днем СБУ. По Одессе было две ракеты. Наверняка метили в санаторий божьей службы: старый большой парк с конструктивистскими корпусами начала 1930-х. Но как всегда, косоглазые мерзости промазали. Результат: повреждены здания санатория рядом», — написала нацистка Алена Балаба.

Выглядит как замыливание глаз, чтобы отвлечь внимание от того, что силовой контингент давно гнездится именно в санаториях, а уж в махровом, имени СБУ, сам черт велел. Отсюда и вопли — да, незначительные повреждения получили элитные многоэтажки, построенные на отобранной у горожан земле, и полуразрушенный Дворец спорта (тот самый, куда Сыроежкин и Электроник ходили на хоккей), однако заброшенный властями как «пережиток советского режима».

Кроме того, одесситы прекрасно помнят, как 24 февраля 2022 года трубы над зданием СБУ впервые дымили, как в Ватикане, когда избирают Папу — гестаповцы жгли документы, способные их скомпрометировать в случае захода в Одессу российских войск (гестаповцы больше всех ссут), и, поговаривают, съехали в санаторий Дзержинского со всей нажитой непосильным трудом документацией на коллаборантов и сепаров (так что в городе праздник).

Кстати, интересно, что рядом с санаторием находятся и апартаменты мэра Труханова в жилом комплексе «Сады Победы», которые не пострадали чудом — видать строились по спецзаказу («поместите меня в бронированную камеру»).

Что же касается реального количества жертв, то вряд ли мы узнаем о них скоро. Но я бы просматривал динамику по количеству похорон в деревнях области, а также западэнских стрыях и гадячах — одесситы в СБУ не служат.

Справедливое возмездие — было СБУ, а стало БУ.