Одесса: Чума во время чумы

20.03.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Пожалуй, единственно хорошее, что сделала Украина на бесконечном пути в Европу, это ликвидировала живодерни. Но вы когда-нибудь задумывались, куда делись живодеры? Распространились по всем ветвям власти, так думается. Сейчас вот за соблюдение карантина отвечают. В связке со своими лепшими друзьями — мародерами.

Карантин — мера нужная. В какой-нибудь цивилизованной стране он действительно сработал бы — но не в Одессе, не на Украине. Здесь может только случайно пронести. Тут нет цели народонаселение уберечь и спасти. Понятно, что мэр Одессы Геннадий Труханов принял решение о введении карантина гуманизма ради. Но ответственны-то за его проведение кто? Правильно — живодеры.

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Вот выписывают водителю маршрутки огромный штраф за то, что в его салоне находятся 12 человек, а не 10, как условия соблюдения карантина обязывают. Ну почему только ему одному, а не вообще всем, промчавшимся набитыми мимо? Да потому, что ситуативная нажива важнее китайской дисциплины. В итоге водители просто не выходят на работу и наступает транспортный коллапс — катать 10 человек мало кому интересно. Это от чего, от человеколюбия?

Тысячи людей не добираются на работу, а кого-то переводят на удаленку. Да вот жаль не все у нас сплошь копирайтеры, вэб-дизайнеры и прочее не разбери-поймешь что. Какая удаленка может быть у простого трудяги? Что означает для него карантин — он остается безработным и голодным. Это тоже от желания спасти его, внушить, чтобы он побольше витаминов ел и был ответственным за свое здоровье?

Сидим дома, перезваниваемся, кто не на карантине (многие не блюдут), все как один «Боже, как я доберусь до работы?!». Но точно также на работу сейчас, вот в эту самую секунду, не может, добраться, например, хирург — к ургентному больному… Да и менты тоже люди. Вот и представьте себе масштабы идиотизма.

Пугающие заголовки одесских СМИ сменяются ежеминутно — за всеми не уследишь: «На карантин закрылся онкодиспансер», «Пассажиры угрожали водителю трамвая ножом», «Медики из пригорода не могут добраться в больницы Одессы»… Люди растеряны — скупили гречку с туалетной бумагой и сидят по норам.

Понятно, что с дисциплиной в плане оплаты коммуналки можно будет попрощаться (в нищей стране с этим и так, мягко говоря, не ахти). И, как думаете, какие-нибудь «человеколюбивые» газовщики не придут обрезать должнику газ? Подумают, пусть греется и питается, бедолага — главное сейчас мир от коронавируса спасти? Ха-ха — они сделают, как всегда: дай нам на лапу, тогда, может быть, мы тебя обратно подключим. Да они ж только этим и занимаются — какой коронавирус, если привыкли урывать?

И это касается абсолютно всех сфер жизни. Беспредельничать, бандитничать, кошмарить, тырить — единственный способ заработка на Украине. Вы что, не знали? И связанный с коронавирусом альтруизм в данном случае вообще мимо кассы.

Шизофрения с выяснением «чей ребенок чихнул?!» в школьных чатах («расстрелять!») достигла апогея. Уже карантин, а «яжематери» все решают, кого первого удавить — Иванова или Петрова? Тут именно так все заточено — не помочь или не отсвечивать, а обязательно уничтожить собрата. Так что когда кто-то до сих пор считает — нет, мы не Новые Санжары, то я бы все-таки не была столь категорична.

У шизиков тоже пошло сезонное обострение, а так как они все «в белом пальто и не лечатся», да еще подпитываются патриотическим духом из всех утюгов, ситуация выглядит совсем печально.

Знакомая описала в Фейсбуке, как стояла в очереди, а тут какого-то мужика переклинило: «Да пусть все русские передохнут! Они топчут мою украинскую землю! Да я их зубами готов рвать!». Разорался, как и положено патриотичному патриоту, начал кидаться на женщин.

А очереди собираются потому, что есть, например, банки, и прочие конторы, без соприкосновения с которыми жизнь парализуется, больше десяти человек не пускают — по одному заходите, по два (остальные в это время толпятся на улице). Отдельные «установы» данную меру игнорируют (я не говорю, что это правильно), но в целом люди вынуждены сидеть друг у друга на голове и кучковаться там, где это вообще неуместно. Получается, что именно при карантине больше шансов не просто заразиться, но и нарваться на агрессию и неадекватность. Да и с ножами на водителей тоже не лично коронавирус кидается.

Подбадривая друг друга, люди часто повторяют избитое — в темные времена хорошо видно светлых людей. Ага. Только и наоборот — тоже. Происходящее показывает — паника заразна. Паника никого не красит. А не паниковать, зная, что никто, кому положено по закону и прописано в Конституции, тебе не поможет, а лишь добьет — сложно.

Кстати, как карантин ввели, мне сразу недавний пожар в центре Одессы вспомнился, когда горел колледж с детьми. А чтобы пожарные могли работать, одесситы приносили им обувь и теплые вещи. Простые люди — не государство! При этом оно от коронавируса нас собралось спасать? Эпидемия просто окончательно, так, чтобы и до последнего дебила уже дошло, показала: 30 лет Украина занималась одним единственным — переписыванием табличек на мову и разворовыванием созданного «кровавым режимом». А за табличками — ноль, пустота, неважно, что на ней написано.

Пожарные без воды, медики без лекарств, баррикадирующиеся в кабинетах от больных с подозрением на коронавирус; ликвидированные санэпидемстанции, вирусологи, чей уровень профессионализма «На все воля божья!», менты на услужении банд вооруженных патриотов.

Люди боятся и обычного гриппа. Если болеют, живут на лекарствах «для рабов» — выпил, сбил температуру и почесал «на панщину пшеницу жать». Знают, что один лишь антибиотик баксов на 20 потянет, а если еще по уму да весь набор лекарств? А если таки осложнение с переходом в бронхит, и семья заразилась? Что ж, тогда это очередной «чудесный» месяц — голодный и с неоплаченной коммуналкой. Правда, есть альтернатива тихо помереть дома, а теперь-то что? Еще и в скотомогильник увезут, и хлоркой польют. Хотя, нет — хлорку сопрут по дороге («усё в хату»). Да, об этом сейчас думает обыватель. А ему все о пользе медицинской маски напоминают, предлагая спасаться от «смертельной заразы» какими-то салфетками на веревочках с соплями, да и то за свой счет…

На все уже смотришь по-другому. Звонят знакомые, у которых сыновья и мужья-моряки томятся, раскиданные по миру на карантине. И вопросы у всех одни, как под копирку: почему к русским членам экипажа давно примчались дипломаты, снабдив их медикаментами и продуктами, а нашим только угрожают «Попробуйте сообщить в СМИ!»? А потому, что, повторюсь — живодеры. Да, материнские чувства понятны, но пусть уже лучше на карантине посидят (коллеги по экипажу, может, подкормят) — все ж лучше, чем тут… камнями забьют.

Мне трудно передать сегодняшнюю атмосферу в Одессе — боюсь быть необъективной. Но ее яркая иллюстрация — это атмосфера на трамвайной остановке у меня возле дома. Рано утром сонный голос сообщает по громкоговорителю: «Уважаемые пассажиры, не забудьте использовать индивидуальные средства зашиты». И все мужики на остановке «Гы-гы-гы» хором. А вечером, тот же голос, уже раздраженный и даже с истерической ноткой объясняет, что «работа транспорта затруднена в связи с неадекватным поведением пассажиров» (некоторые на рельсы ложатся, чтобы трамвай остановить). И тут вся толпа, включая чопорных дам с поджатыми губами — явно чиновниц из соседней обладминистрации, та-а-акой прямо мат выдает в сторону «голоса» — ууу. И голос раздраженно добавляет: «Поймите, руководство трамвайного парка тут вообще не при чем».

Ну и напоследок парочка советов от местных медиков. Как и прежде, как и раньше при любых непонятных ситуациях, они с голубых экранов советуют темному народонаселению мыть после улицы руки. Да не, что могут, то и советуют — и на этом спасибо. А я просто представляю, сколько расписок со словами «Добровольно отказываюсь от лечения» они приняли от больных… да хотя бы прямо сегодня? Сколько смертников отправились умирать дома с воспалениями легких, менингитами, перитонитами потому, что у них нет денег? Так что – удачи всем в борьбе с коронавирусом! А Украина, как и прежде, страна контрастов. Это когда она Евровидение здесь принимала, был пир во время чумы. А сейчас — это чума во время чумы.