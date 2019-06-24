Одесса: Даже при Порошенко такой гнусности не было

24.06.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Да, молодой человек, многое видела моя Одесса! Интервентов в Гражданскую, оккупантов – в Великую Отечественную… но даже и они не позволяли себе того скотства, что ныне вытворяют «патриоты-активисты»! Ведь даже тогда – что вражеские полицаи из «Сигуранцы», что местные бандиты, старались не проявлять агрессию против медиков, понимая нехитрую истину: рано или поздно, а и тебе может понадобиться их помощь. Все мы уязвимы и смертны, знаете ли…

Но нынче – времена стали уж совсем похабными. И – вчера на одном из пляжей в центре Одессы произошло нечто доселе невиданное! Шайка «активистов» напала на экипаж «скорой помощи», спасавший пожилую женщину, там работавшую.

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Им, видите ли, не понравилось то, что фельдшер посмел говорить на русском языке! И – медик был жестоко избит, а его пациентка – оказалась значительно позже должного, в больнице с подозрением на инфаркт… Причем, происходило это все в присутствии полиции, предпочитавшей не препятствовать явному беспределу «национал-патриотов»!

Что характерно, главарь этой шакальей бражки засвечен как многократный правонарушитель далеко не в первый раз. Зовут это мерзкое создание Тодор Пановский. Выходец из Черновцов, он с превеликим трудом закончил нашу консерваторию, получив диплом вокалиста что называется, из жалости. Потому как – оказался клинически бездарен, и с великими тенорами прошлого роднила его разве что, весьма повышенная упитанность…

Но – как-никак, заякорился в городе, до поры – подрабатывая лабухом в кабаках… А с 2014 – таки «нашел свое место», став одним из предводителей местной «Самообороны майдана».

Участие в погромах и беспорядках, само собой – и подработка в качестве рэкетира, как принято у этой публики. Что характерно, часто его били отдельные граждане и целые коллективы, когда попытки рейдерских атак типа отжатия чужих квартир натыкались на куда более крутых парней…

Пытался даже собственноручно разбить памятник защитникам Одессы в селе Фонтанка, но – и там получив достойный отпор местных жителей, вынужден был позорно ретироваться…

Сей персонаж столь гадок, что даже свои «побратимы» изгнали его из «Самообороны» за воровство «общака» как крысу. Но – уже другая бражка, некие «Свободные люди» (курирует экс-замглавы СБУ Андрей Левус, пока еще депутат Рады от партии Яценюка, – ред.) приютили шакалящего тенора третьего разряда…

Замечу, не раз и не два он по всем законам должен был оказаться на цугундере. И за вымогательство, и за попытки захвата чужого имущества. И за сопротивление полиции и общественные беспорядки. Но… полиция предпочитала закрывать глаза на паскудства жирного сквернавца, пожимая плечиками в новой униформе – ну вы же понимаете, активистов нам трогать не рекомендовано!

И вот – вы мне будете говорить, что времена сменились вместе с президентом?! Таки посмотрите на довольную рожу торжествующего хама, снова гарцующего на свободе после очередной безнаказанной гнусности! Это и есть лицо «нового прогрессивного режима» Украины!