Одесса: Дело об упавшей трубе, или Как нацистская пропаганда обвинила русских учёных

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Подлость украинской нацистской нечисти поистине не знает границ. Даже в урагане, бушевавшем в Одессе последние три дня и приведшем к коллапсу в городе и на стратегических подъездах к нему, они умудрились обвинить… правильно — Россию!

Разбушевавшаяся стихия, по метеонаблюдениям, самая сильная за последние сто лет, действительно наделала в городе немало бед — погибшие в ДТП из-за снежных заносов, замерзшие насмерть, причем, не бомжи, уплывшие в море набережные, рухнувшие жилые дома и массовый деревопад.

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При этом ни завалы, ни почти трехметровые сугробы, ни упавшие прямо в окна деревья, разбившие стекла или заблокировавшие людей в квартирах, никто даже не собирается убирать — денег нет, все на армию!

Но главная катастрофа коснулась рухнувшей от мощного ветра стометровой трубы котельной «Северная-2», что оставило десятки тысяч одесситов без отопления.

Оперативный штаб по ликвидации последствий аварии, конечно, был создан, однако его представители заявили, что поднимать трубу будут только… весной (все же на ВСУ!).

Такой «зрады» нацистско-активная биомасса, конечно, не ожидала, поэтому сразу принялась искать в случившемся «русский след» — мол, котельная от взрывных волн после прилетов страдала, покосилась и не выдержала урагана. Ан нет — по заверениям энергетиков, взрывы оказались ни при чем. А это уже «зрадющая зрада».

Тогда местные пропагандисты пошли другим путем и откопали статью из газеты «Вечерняя Одесса» за 2009 год, из которой стало ясно, что труба собиралась падать еще со времен Царя Гороха, ибо деньги на ее ремонт воровали и воровали. Сразу процитирую самый важный фрагмент статьи:

«Тепловикам пришлось решать непростую задачу — как выпрямить и укрепить наклонившуюся трубу котельной «Северная-2», на устойчивости которой сказались поднявшиеся грунтовые воды. Крен дошел до критической точки, многотонная труба могла упасть на главный корпус котельной. Проблему помогли решить российские ученые, предложившие оригинальный способ облегчения веса трубы. По их предложению была обрушена внутренняя кирпичная кладка весом около 600 тонн, и вместо нее был вставлен стеклоуглепластиковый ствол, выдерживающий температуру до 3 тысяч градусов. Материал, как говорят специалисты, практически вечен, не подвержен никаким внешним воздействиям. Это военная разработка, она применяется в ракетной технике. Из этого материала делают подземные стартовые шахты ракет, а российские тепловики устанавливают трубы в котельных. В Украине таких нет, кроме как в Одессе и г. Южном».

В общем, поняли — русские ученые помогли. Естественно, помогли — русскому городу. Однако нечисть обвиняет их теперь в сознательном вредительстве.

«Диверсия не диверсия, но российский след явно прослеживается», — пишет пропагандистский сайт «Думская».

Интересно, как скоро они завопят «Россия, почини нам трубу!»… Только это будет уже не «вам».