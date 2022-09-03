Одесса. День города. Под силу только Кустурице

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Новости Украины

Пусть это будет комедия абсурда. Поверьте, изнутри это нельзя описать по-иному.

Итак, 2 сентября, Одесса, День города, испокон веков, с моего октябрятско-пионерского детства. Так было всегда. Это походило на Юморину, будь она неладна, когда жители центра уходили в ночь, чтобы не слышать и не видеть орущих участников карнавала и прочих чебурашек, а возвращались, спотыкаясь о потерянные поролоновые уши.

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Я помню Кобзона с концертом на Потемкинской лестнице и молодого Васильева из «Сплина» на дискотеке на Думской, который не мог попасть ни в одну ноту по причине… ну… Я помню много чего. Но только не этот позор…

Позор под названием «Хоронили день рождения Одессы — порвали два шаблона».

Первый — это когда коцюбеевцы и прочие одэсьцы по старинке принялись поздравлять «свой город» с праздником, забыв, что жовто-блакытные флажки на аватарках и прочие бюджетные кормушки противоречат политике партии — 2 сентября, День города, так или иначе пляшет от указа Екатерины Великой об основании Одессы.

Но по новым нарративам она же «Запорожскую Сечь изничтожила» и вообще «Сталино-Путин в юбке», а дебилы же в соцсетях — оперный театр запостить, сердечки, дворики с бельем, добрыми людьми, обоссанные, котики, «люблю тебя, родная!» — как обычно. А у самих варежки на резинке еще для ВСУ не довязаны, доносы еще не на всех дописаны. «Як нэвдобно получилось». Ну как всегда…

И второй. Himarsы почему-то так и не прилетели, чтобы ту Екатерину снести. Быдло с кувалдами, правда, приходило, но его едва созревшие полицаи, с первыми проклюнувшимися усами, прогнали — топ ногой, и все. Что вообще происходит?

Начнем с мэра, пожалуй. Это ржака.

Обосравшись от недавнего прокола с антиправительственными высказываниями, команда Геннадия Труханова сняла ему «заукраинский ролик» ко Дню города. Труханов, бедный, глотал в нем согласные, как постинсультник — для одесского гопника, коим Труханов и является, мова — примерно как тверк для Цискаридзе. Но все же…

«…Среди так называемых поклонников нашего города случайно очутились воры — варвары, нелюди, которые почему-то решили, что Одесса им по зубам», — клипово передвигаясь по Одессе, сказал мэр.

Его пиарщики спутали слова, подумав, что «злодии» — это не воры, а злодеи (пришлите это кто-то Фарион). Но имелись в виду «напавшие на Одессу рашисты» и «одесситы, пошедшие с оружием в руках ее защищать». Чего???

«Оккупанты что-то сказали про освобождение, про русский язык? Но они, наверное, еще не поняли, что в Одессе мы говорим, во-первых, по-украински. А иногда нашим одесским языком», — раздухарился Труханов и принялся запугивать врага дальше.

И знаете чем? Он сказал про «адиетов», про «фуцинов», про «Бенину маму», про «голый тухес» и про «прогулы на кладбище»… Про «Бенины яйца, разве что, не сказал». Тут хз. И пусть меня сейчас переедет 5-й трамвай, если в Одессе так говорят или когда-нибудь говорили. Я даже не буду давать этому бреду пояснения. Хотя еще моя прабабушка родилась в Одессе. Русская, правда.

Смешно еще было, когда он сказал, «шо с нами мощные вооруженные силы». «Шо», — и семАчку через фиксу сплюнуть… Боже!..

Стыдно.

Однако Геша выстелился как мог. И вот как его отблагодарил электорат, к которому он обращался — коцюбеевцы, одесьцы, опять-таки, быдло…

«100 500 историков и исследователей будут доказывать и показывать документы, что Одессе 607 лет… Но лысая сепарская голова с задницей на двух базарах все равно упорно будет делать имперский «праздник» даже во время войны. Курва», — это реакция соросовской наци-патриотки Алены Балабы.

«Хочу предостеречь одесских государственных служащих и судей от досадных ошибок и тиражирования имперских басен и путинской чепухи из истории Одессы. Нашему городу более 607 лет. Готовы для вас провести ознакомительные лекции по этому вопросу… Всех поздравляю с Днем города!», — выкакался глава Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк.

Труханов, видно, прислушался, поэтому помчался поднимать прапор над мэрией и фотографироваться с детьми, которым разрешили разрисовать отвоеванную «вражескую технику». Милота, с одной стороны.

А с другой, на фоне, сдетонировавшей в воде у одесского побережья якорной мины — с чего и начался День города — как бы и мелочь. Только у меня нет ни слов, ни кадров, ни звука, чтобы описать это. Потому что я не Кустурица.