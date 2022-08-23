Новости Украины

— День Конституции у них сегодня!

— Нет, у них День этой… Заборности… ? Соборности, тьфу!

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Слово за слово – и торговки на «Привозе» чуть не подрались, выясняя, что за праздник великий отмечают 23 августа на Украине.

— День Державного прапора у них сегодня, — влез я, заодно выбирая кукурузу помоложе. — Кстати, а почему вы в праздник работаете?

Вот зря ляпнул, потому что торговки экстренно примирились и накинулись на меня с аргументами вроде «да чтоб они сдохли со своими праздниками и своим прапором, а нам выживать надо».

Каждый год на протяжении 30-ти лет украинский календарь обрастает новыми красными датами, но народ в них не разбирается — День советской милиции помнит, а «заборность» от «независимости» не отличает. Единственное, перестал спрашивать, «а почему флаги висят?». Ибо их зачем-то еще 24 февраля повесили, да так и не снимали. Даже на стирку. Вот они и полощутся по всему городу, как грязные дырявые колготы, чтобы сразу было понятно, какое лжегосударство оккупировало Одессу.

Итак, 23 августа, преддверие Дня их независимости, Одесса.

Первым делом в полиции сообщили, что «за порядком в городе следят около 6,5 тысяч нарядов патрульных полицейских, взрывотехников, кинологов и спецназовцев» (ну праздник же!). А также выступили с воззванием к общественности: «Мы обращаемся к гражданам с просьбой избегать скопления людей, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и следовать к местам укрытия. Полиция не исключает вероятности активизации в эти дни (госфлага и независимости — ред.) диверсионно-разведывательных групп, поэтому проверки на блокпостах и патрулирование будут усилены».

А если из «здобуттей», то Одесса стала первым на Украине городом, который поднял 18-метровый жовто-блакытный прапор с утра пораньше на Воронцовском маяке (испанский стыд). Оно и понятно, если какому-нибудь титульному Садовому из Львова ничего никому доказывать не надо, то одесскому мэру Труханову по гроб жизни придется соревноваться «у кого длиннее» — ему достался русский неблагонадежный город.

Вот, что заявил Труханов на церемонии поднятия прапора: «Уже завтра — День независимости Украины. И нет никаких сомнений, что ближайшим праздником будет день нашей победы. Потому что с нами — наши ВСУ. Отважные и непобедимые. С нами — правда и бог», — погорячился одесский градоначальник. И пошел шариться по другим «местам славы» — госфлаги также были подняты на самом высоком флагштоке в аэропорту и у здания горсовета.

Но это, как говорится, «красивое». Однако дело не только в показушном пафосе — у Труханова же как партия называется? «Доверяй делам». Поэтому практическими делами мэр тоже похвастал. Он поведал, что с Думской площади уберут таблички с названиями «Брест» и «Минск», установленные на памятном знаке городам-побратимам. По словам Труханова, «решение будет принято на ближайшем заседании горисполкома». Напомню, весной с памятного знака уже сорвали таблички «Москва», «Санкт-Петербург», «Ростов-на-Дону», «Волгоград» и «Таганрог» — также по решению горисполкома. Вся суть их праздников — ненависть к братским народам. Поэтому и День дикого прапора выдался как обычно — еще одной страницей несмываемого позора.