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Нацисты глумились над Аллеей Славы в Одессе еще весной 2022-го: замазывали краской плиты с названиями городов-героев — Москвы, Ленинграда, Севастополя, топтали братские могилы героев обороны Одессы — летчиков, морских пехотинцев, капитанов кораблей, подводников, пограничников.

Тогда же спикер областной военной администрации Сергей Братчук, к слову, в прошлом офицер Советской армии, заявил:

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«Всему свое время. И оно не за горами, это точно. Речь идет и об Аллее Славы, так называемой славы, где есть таблички с наименованиями городов-героев Советского союза. Москва уже в черном пакете — так, как и должно быть с рашистами, пока что она закрыта. Но мы тут вам еще и не такой сюрприз устроим!».

И устроили.

Сегодня на Аллее Славы снесли последние таблички советским городам-Героям! Саму Одессу, правда, оставили. Еще оставили Киев, Керчь и Севастополь — ну потому что «Крым их».

Это священное для одесситов место — мемориал, увековечивающий память советских моряков, павших при защите и освобождении Одессы в годы Великой Отечественной войны. Именно тут проходили многотысячные шествия Бессмертного полка.

Горы цветов на монументе доходили до высоты человеческого роста. И этот, казалось, бесконечной поток людей, нельзя было сравнить ни с одним шествием в вышиванках и ни с одним местным «мини-майданом», сколько бы они не воняли и не создавали картинку.

Центральная фигура мемориала — памятник Неизвестному матросу, у подножия которого горит Вечный огонь. Пока горит. Год назад его отключали, правда, в мэрии это объяснили проблемами с газом. Наверное, чтобы «лохи не вякали».

Что же до демонтированных табличек городам-героям, то никаких официальных новостей о происходящем не существует в природе — на сайтах мэрии и ОГА она отсутствует, все делается тихо, без привлечения внимания, частично по ночам в комендантский час (это другое).

Страшно? А почему страшно? Ведь почти все они там советские офицеры…