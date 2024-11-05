«Одесса — дом для украинцев»: Сезонное обострение у нацистов
Последние дни оккупантам есть, что покричать «за Одессу». Прилеты по кладбищу, детскому санаторию, пожарной части — повод в очередной раз заявить о «зверствах России».
Хотя и ежу понятно, что упомянутые объекты подразумевают и огромные пространства, и ангары, где размещается ПВО и военная техника (не, не зверства?), а уж гнездящиеся в лагерях наемники — притча во языцех еще с довоенных времен. Ну, не детям же там находиться, правда?
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Но оккупант обыкновенный не занят при этом разбором руин — «для картинки», в холода, наоборот целесообразнее оставить все как есть – а занят поиском внутреннего врага: Пушкина и далее по списку.
Одесситы (а не одэсьци), сидя на останках своих жилищ, при этом не ропщут — они и есть внутренний враг, которого уничтожает Украина.
Вспоминается Киев, когда во время панихиды по «хероям» и завывания гимна, быдло кричало проходящим мимо людям «На колени!» и те падали на колени. Станут ли такими же одесситы?..
Скоро узнаем.
Так, отбитая «мовная ведьма» Катерина Мусиенко выступила с призывом:
«Останавливайтесь, когда играет гимн! При исполнении гимна останавливаются единицы. Остальные живут своей жизнью, не обращая внимания, или созерцая с улыбкой на устах.
Люди, эй! Это государственный гимн: остановитесь, положите руку на сердце, спойте эти шесть строчек. Разве часто выпадает такая возможность? Порефлексируйте над тем, действительно ли вы готовы положить душу и тело за нашу свободу?».
Сразу хочется вопросить: «Че-е-его?».
Кстати, о последнем достижении «мовных ведьм» из организации «Робимо вам нерви», написавших доносы на пол-Одессы…
На Дерибасовской пожилой мужчина с гитарой — сразу видно, актер на пенсии, вышедший заработать, пел песню «Прогулка по Одессе», ставшую неформальным гимном города. Вы точно знаете: «Улыбаясь Дюку, по бульвару хожу, со второго люка на него не гляжу». Ее и «Чиж» пел, поэтому она многим знакома. Песня — авторства Игоря Ганькевича, культового персонажа в Одессе, который умер 34 года назад, когда нацистская мразь и Одесса были несовместимы.
Так вот ведьмы натравили на уличного музыканта полицию и с позором изгнали старого одессита с импровизированной сцены, естественно, не зная истории песни.
«Неблагодарная сволочь! Где такое может быть, чтобы шла война, а граждане показывали безнаказанно, что они на стороне убийц!», — под убийцами, конечно, имелась в виду группа «Чиж».
Они ничего не знают о городе, который называют своим. Ни-че-го! Им и не надо.
«Одесса — это дом для украинцев. И в этом доме нужно наводить порядок. Иногда генеральный, иногда рутинно и скучно на ежедневной основе застилать кровать, а иногда травить тараканов, кусающих и упрямо неистребимых.
Это и есть то, что мы олицетворяем в Одессе. Наводим порядок в своей комнате большого Украинского дома. И будем делать это в дальнейшем: менять Одессу в пределах своих ценностей», — заявила Мусиенко.
Ха, размечталась — вы и будете разбирать завалы. Но только в полосатой робе и под дулами автоматов. Хотя бы я им и этого не доверял…
Спасибо!
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