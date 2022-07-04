Одесса – экономический ключ к успеху всей спецоперации

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Новости Украины

Когда русские войдут в Одессу, вся «кишка» от Львова до Харькова, в которую превратится Украина, потеряет всякий экономический смысл.

Об этом в эфире программы «Политотдел» заявил писатель, радиоведущий Дмитрий Конаныхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения практических целей спецоперации, конечно, все пути ведут в Одессу. Одесса – это ключ к тому, чтобы переломить ситуацию полностью. Потому что все финансы, да и вообще весь смысл Украины держится в Одессе. Взята Одесса – эта длинная кишка от Львова до Харькова становится экономически бессмысленной. В Одессе – касса, где все олигархи Украины получают деньги, вывозя товар. У них сейчас эта касса стоит. В Одессе остались сумасшедшие объёмы наркотиков, которые шли через Грузию из Афганистана. Поэтому требуют открытия Одессы – там же тоже пацанам надо делать бизнес. Надо завозить оружие, вывозить наркотики. Одесса – ключ ко всему», – объяснил писатель.

При этом он подчеркнул, что город становится принципиальным вопросом в противостоянии России и Запада.

«Обратите внимание, Запад сейчас лихорадочно повышает ставки, для того, чтобы до холодного сезона, когда народ Западной Европы начнёт бузить, им нужно срочно остановить спецоперацию именно сейчас. Июль-август, чтобы к осени продавить победу, в ноябре у Байдена выборы и прочее. Все сроки понятны. Середина осени – им надо показать, что они это всё победили. А нам, соответственно, надо им в этом воспрепятствовать», – сказал Конаныхин.