Одесса: Экономить! Не пользоваться мобильными и компьютерами!

Новости Украины

Вслед за офисом Зеленского, призвавшим украинцев снизить потребление электричества из-за ракетного удара РФ по энергосистеме, экономить свет посоветовали и гауляйтеры на местах. Но здесь уже вышло совсем смешно (если бы не было так грустно). Только не очень понятно – это от желания выслужиться перед Киевом, от собственной тупости или, наоборот, в расчете на тупость населения?..

«Противник нанес ракетный удар по значительному количеству электростанций и подстанций Украины. В некоторых регионах временно отсутствует электроэнергия, а в некоторых – введены графики аварийного отключения, – заявил глава Одесской ОВА Максим Марченко и обратился к одесситам. – Вечером нужно минимизировать использование электрических приборов. Более бережливое использование освещения облегчит нагрузку на электросистемы. Нас не одолеть! Слава Украине!».

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Прислушавшись к рекомендациям гауляйтера, в мэрии тут же сообщили, что с 17.00 будет ограничено движение электротранспорта – трамваев и троллейбусов.

К осознанности граждан в плане экономии света, не медля, воззвал и директор департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОВА Антон Шалигайло:

«Если вечером вы, уважаемые одесситы и жители области, сможете использовать меньше электроэнергии, это существенно поможет энергосистеме и уменьшит потребность в аварийных отключениях. Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей».

Все, в целом понятно. Как пел Швондер с товарищами на собрании домкома:

«Суровые годы уходят

Борьбы за свободу страны.

За ними другие приходят,

Они будут тоже трудны».

Но самое примечательное, что этот самый Шалигайло решил напомнить плебсу список наиболее энергозатратных приборов. Понятно, что среди прочего он назвал электрообогреватели, бойлеры, электроплиты, микроволновки, стиральные и посудомойные машины, кондиционеры и «прочие пылесосы» (список огромный). В общем, все то, что известно каждому первокласснику. Однако прибавил к этому перечню… компьютеры и зарядные устройства от мобильных телефонов, которые – как опять же, известно каждому первокласснику! – «едят» энергии на уровне лампочки-сотки (зарядки – и того меньше). И, тем не менее, чиновник добавил, что «следует минимизировать потребление таких приборов».

Отсмеялись?..

Тут, думается, варианта два. Либо это была образовательная миссия – власти решили перечислить «дремучему населению» вообще все электроприборы (а где же тогда электрические зубные щетки и не буду говорить что еще?), дабы они о цивилизации хоть почитали. Или сознательно пытаются ограничить пользование компьютерами и смартфонами, чтобы люди не имели доступа к информации, а главное – к альтернативным ее источникам, то есть любым не украинским.

А что до кондиционеров и посудомоечных машин, то давайте я кое-что поясню. Несмотря на то, что украинская пропаганда по сей день лепит мемы про «орков, вывозящих на танках сворованные у убитых и изнасилованных украинцев микроволновки», неплохо было бы напомнить о тотальной нищете украинского населения. Равно как и о том, что происходило до 24 февраля нынешнего года. А именно – о повсеместных митингах против коммунальных тарифов, за которые людей избивали и арестовывали. А запретить их, в конце концов, было решено на уровне СНБО.

Так что люди эти «чудеса» вроде бойлеров или вообще не включали, или вообще не имели. А то, ишь ты, посудомоечные машины не включай! Вот как интересно «свободный украинский гражданин» может включить то, чего нет? А может еще и осетровую икру есть нельзя?..