Одесса, Гандзюк, Шеремет и Майдан: стали известны приоритеты преемника Луценко

09.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Новый глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка выделил основные дела по которым будут сейчас приоритетно работать следователи его ведомства, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает киевский телеграм-канал “Легитимный” со ссылкой на источники в ГПУ.

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Среди приоритетов нового главы ГПУ телеграм-канал называет “дело майдана”, дело об убийстве журналиста Павла Шеремета, дело о событиях в Одессе 2 мая 2014 года, дело об убийстве херсонской активистки Майдана Екатерины Гандхюк и дела против топ-коррупционеров эпохи Порошенко.

По информации “Легитимного”, глава Офиса президента Андрей Богдан создал спецгруппу для ускорения расследования этих дел.

“Теперь Рябошапка продолжит это дело, ведь его связывают с группой “Андрея Богдана”, – утверждает телеграм-канал.