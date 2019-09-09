09.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Криминал, Политика, Спецслужбы, Украина
Просмотров:

Одесса, Гандзюк, Шеремет и Майдан: стали известны приоритеты преемника Луценко

Новый глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка выделил основные дела по которым будут сейчас приоритетно работать следователи его ведомства, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает киевский телеграм-канал “Легитимный” со ссылкой на источники в ГПУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Среди приоритетов нового главы ГПУ телеграм-канал называет “дело майдана”, дело об убийстве журналиста Павла Шеремета, дело о событиях в Одессе 2 мая 2014 года, дело об убийстве херсонской активистки Майдана Екатерины Гандхюк и дела против топ-коррупционеров эпохи Порошенко.

По информации “Легитимного”, глава Офиса президента Андрей Богдан создал спецгруппу для ускорения расследования этих дел.
“Теперь Рябошапка продолжит это дело, ведь его связывают с группой “Андрея Богдана”, – утверждает телеграм-канал.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть