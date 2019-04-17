Одесса: где кончается Беня и начинается полиция?

17.04.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Молодой человек, вас таки немножко волнует, что происходит у нас в Одессе перед выборами? – И я вам таки скажу как тот Саид из незабвенного «Белого солнца пустыни» – стреляли! Причем, что весьма забавно и показательно – стреляли не всякие там басмачи в красноармейцев, а — одни активисты в других.

А теперь конкретно. Минувшей ночью на контрольном весовом пункте возле села Дачное Беляевского района Одесской области произошло развеселое нападение на служащих «Укртрансбезопасности» и неких «активистов», которые почему-то «помогали» казенным чинам проверять вес грузовых фур, едущих в наш город. Несколько десятков налетчиков, вооруженных травматическим оружием расстреляли из него «добровольных помощников» блюстителей транспортного благочиния и их автомобили, а после — добивали тех, кому и так досталось, бейсбольными битами.Что характерно, происходило это после весьма странного отключения света на пункте контроля, и… при полном бездействии находившихся буквально рядом полицейских.

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В чем же здесь «цимес»? – А в том, что контроль за весом многотонных трейлеров, везущих грузы в Одессу предусматривает и определенные штрафные санкции, и — перенаправление их на те пути, что не создают пробок в перегруженном городе и не дает разрушать тяжелым грузовикам и без того, хилые дорожные покрытия. Но — вы же понимаете! Перевозки товара — это деньги, причем огромные. А значит — кто-то в нашей европейской и цивилизованной стране должен снимать с них «пенку»! И как же здесь обойтись без «активистов», которые исключительно из патриотических соображений присосались к столь вкусной кормушке.

Вот и здесь, как выясняется из удивительно спокойных заявлений спикера одесской полиции Руслана Форостяка, произошло «обычное столкновение активистов». Судя по всему, нападавшей стороной были участники одесского «Автомайдана» под «паханством» известного дебошира и погромщика Евгения Резвушкина, за которым тюрьма буквально плачет еще с домайдановских времен. Ведь еще до пресловутой «революции достоинства» этот деятель находился в розыске как мошенник, «кинувший» многих в Коминтерновском районе нашей области. А уж потом – «прославился» участием в событиях 2 мая 2014 года и неоднократный нарушитель закона, буквально бивший судей и нападавший на прокуроров. Его задерживали и…вскоре отпускали на свободу.

А вместе с ним — руководил ночным актом беспредела Сергей Ходияк. Тот самый изобличенный множеством свидетелей, но доселе безнаказанный убийца, который в тот же черный день 2 мая 2014 года расстреливал антимайдановцев на Греческой площади из охотничьего ружья. Как минимум, один человек был им убит, а несколько –ранены. И он, несмотря на 100% доказательства вины, спокойно разгуливает на свободе. И более того, продолжает самым грубым образом творить беззаконие.

Но кто же стал жертвой сего столь наглого нападения? – Да такие же «активисты» из другой группировки, также стремящейся «крышевать» перевозки! Только — группировки киевской, выступающей в двух «лицах» – «Украинский транспортный союз» и «Украина — это мы».

Все дело в том, что информированные источники говорят: верхушка «Укртрансбезопасности» раскололась, и её шефа Сергея Талала поддерживают как раз боевики Резвушкина и Ходияка, которые и напали на конкурентов своего нанимателя в Дачном. А им противостоят наёмники мадам заместителя шефа той же конторы, Натальи Жерноклеевой, сделавшей ставку на киевских боевиков, коими «керует» семейная пара Виталия и Олеси Голодок.

Проще говоря, «вор у вора дубинку украл». Свара алчных чинуш, не поделивших «левые» прибыли от ввоза крупногабаритных грузов в Одессу, привела к кровавой схватке их наймитов. Судя по последним сведениям, несколько человек с тяжелыми и средней тяжести ранениями оказались в больницах.

А полиция устами своего спикера преспокойно глаголит об «обычной стычке активистов». И чему здесь удивляться — ведь сам этот «спикер» – вчерашний активист с криминальным прошлым. А посему, заведено очередное дело всего лишь…о хулиганстве, а не рэкете или нападении на государственных чиновников, которые тоже пострадали.

И таки что здесь нового, если «активисты» уже стали напрочь неприкосновенной кастой в стране, где давным-давно бабелевский вопрос «Где кончается Беня и где начинается полиция» имеет один ответ: – там, где больше заплатят!