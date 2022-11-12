Одесса: «Гэть, советские ублюдки!» — Пушкин, Александр II, Красная армия и… светофоры

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Новости Украины

Русофобия — национальная идея Украины. Даже когда розовые либеральные пони настаивали, что речь идет всего лишь о «десоветизации» (и давайте внедрим у нас), а вынужденные граждане Украины кричали «это борьба против здравого смысла!», от них брезгливо закрывали уши.

Ну жрите теперь, не обляпайтесь.

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«Государственным флагом Украины и плакатом «Не хочу уезжать из Одессы» украсили Александровскую колонну в парке Шевченко», — такими заголовками запестрели новостные ленты.

Эту макулатуру развесили на колонне в бывшем Александровском парке активисты организации «Солидарная молодежь» (известны тем, что первыми начали осквернять памятник Екатерине II и клеймить «желтыми звездами» офисы и магазины, не желающие переходить на мову). Речь идет о постаменте, воздвигнутом в честь императора Александра ІІ. С точки зрения наци это шутка — не хочу, мол, уезжать, но меня все равно снесут.

На волне эйфории от заключения памятника основательнице Одессы Екатерине II в фанерный саркофаг перед демонтажем, вся неделя в городе прошла под эгидой борьбы… с памятниками? С историей?.. Можно было бы сказать и так. Но на самом деле активисты сражались со здравым смыслом.

«Ребятам на передовой очень не нравится, что на фасаде Одесского военно-исторического музея в Одессе изображены непонятные персонажи советской армии. Такое ощущение, что вся история украинской армии — это советский период. Почему не козаки, не воины УПА, не ВСУ? Постоянно и кругом советские ублюдки. Сейчас именно потомки красных палачей пришли к нам с оружием и убивают украинцев. Просим убрать с фасада украинского музея фигуры непонятных солдат», — с таким воззванием выступили активисты организации «Уличный фронт».

И не просто выступили, а обратились в горсовет с требованием демонтировать барельеф.

Надо ли пояснять, что в скором времени горсовет ласково откликнется? Ну, может не сразу, а после демонтажа памятников Екатерине II и Суворову.

И действительно.

«Посетителей ждут 13 залов, экспозиции которых посвящены страницам русской, советской и украинской военной истории. Наиболее полное отражение здесь нашел период Великой Отечественной войны», — говорится в путеводителе Одесского военно-исторического музея.

Пережить такое патриоты, конечно, не могут.

В довесок же на минувшей неделе был осквернен памятник Пушкину на Пушкинской улице возле музея Пушкина, который некий дегенерат, именуемый в соцсетях активистом, загадил надписями «Гэть!», то есть «вон».

Понимаете, вон с улиц, по которым Пушкин ходил лично, своими ногами!

Опять-таки, кто-то скажет, что все это — реакция на войну, поэтому и гребут под одну гребенку царей, поэтов и бойцов Красной армии. Вот, скажем, если бы условная Собчак брала бы интервью у условного Макаревича, они пришли бы именно к такому выводу.

Тогда как быть с тем, что в соцсети запустили методичку… об одесских светофорах, которые, видите ли, работают идеологически неправильно, то есть информируют пешеходов по-русски, а не по-украински?

А помните, как еще пару лет назад мы прикалывались, что титульным украинцам надо разрешить нарушать правила дорожного движения и переходить дорогу на красный свет?.. Все — теперь это не анекдот. Теперь остается только перекрасить светофоры в жовто-блакытный.

И что можно возразить на это? Ах, да: «Где вы видели на Украине нацистов?!».